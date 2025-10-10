L’agenzia palestinese Wafa ha riportato la notizia di attacchi compiuti dall’esercito israeliano nella città di Khan Younis. Altre violazioni si sarebbero registrate anche a Gaza City. Gli Usa invieranno 200 soldati a Gaza per monitorare l’accordo
«Il governo ha appena approvato il quadro per il rilascio di tutti gli ostaggi, sia vivi che deceduti». Con una breve dichiarazione l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha annunciato che il governo ha approvato l’accordo sulla prima fase della tregua con Hamas. L’ok è arrivato dopo una riunione fiume a causa delle divisioni interne all’esecutivo. L’ala più estremista rappresentata dai ministri Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich è dichiaratamente contraria all’accordo.
Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. L'Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.
Nonostante l’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’agenzia palestinese Wafa ha riportato la notizia di attacchi compiuti dall’esercito israeliano nella città di Khan Younis. Altre violazioni si sarebbero registrate anche a Gaza City.
PUNTI CHIAVE
Middle East Eye: sul nome di Barghouti c'era l'ok di Witkoff. Israele ha cambiato all'ultimo in via unilaterale
Duecento soldati Usa per monitorare la tregua a Gaza
L'ufficio del premier israeliano ha cancellato all'ultimo minuto, in modo unilaterale, il nome di Marwan Barghouti dalla lista dei prigionieri palestinesi da scambiare con gli ostaggi israeliani. Lo ha detto a Middle East Eye una fonte vicina al leader di Fatah che dal 2002 sta scontando l'ergastolo nelle carceri israeliane, sostenendo che il nome di Barghouti era presente nella lista dei prigionieri palestinesi firmata dai mediatori, tra cui l'inviato Usa Steve Witkoff, nei colloqui tenuti in Egitto che hanno portato all'intesa tra Hamas e Israele sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza. Ieri un portavoce del governo israeliano ha fatto sapere che Barghouti "non farà parte di questo rilascio". Secondo quanto appreso dal Middle East Eye, anche i nomi di Ahmed Saadat, un leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, di Hassan Salama, alto funzionario di Hamas, e di Abdullah Barghouti, leader di Hamas non imparentato con Marwan, sono stati rimossi dalla lista.
La protezione civile di Gaza invita palestinesi a non avvicinare l'Idf
La Protezione Civile di Gaza ha avvertito i palestinesi di non avvicinarsi alle aree in cui sono presenti le forze israeliane. Lo riporta Al Jazeera. Il servizio di soccorso ha esortato in particolare a non avvicinarsi alle zone di confine di Gaza City fino a quando non sarà stato annunciato ufficialmente il ritiro delle forze israeliane e non sarà confermato dalle autorità. "Violare questo avvertimento mette a rischio la vostra vita", si legge nella dichiarazione. "Esortiamo tutti a rispettarlo per la vostra sicurezza e per facilitare il lavoro delle squadre di emergenza e delle autorità sul campo", ha aggiunto.
Agenzia Wafa: l'Idf attacca a Khan Younis nonostante la tregua
Nonostante il cessate il fuoco dichiarato, entrato in vigore dopo mezzanotte, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato un attacco all'alba di oggi sulla città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa.Il corrispondente di Wafa ha affermato che le forze israeliane hanno attaccato la zona di Al-Katiba, nel centro di Khan Yunis, con diversi colpi di artiglieria, in concomitanza con il sorvolo della città da parte dei droni.All'alba, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un violento attacco aereo contro il centro di Khan Yunis
"Ci saranno 200 soldati statunitensi sul terreno a Gaza come parte di una task force congiunta per aiutare a sostenere e monitorare l'accordo di cessate il fuoco". Lo riporta l'Ansa affermando che la dichiarazione proviene da un alto dirigente della Casa Bianca. Queste truppe avranno il compito di "garantire che non vi siano violazioni o incursioni". La task force congiunta per monitorare il cessate il fuoco a Gaza includerà anche soldati provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente Emirati Arabi Uniti.
