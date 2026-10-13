L’Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato missili balistici lanciati dallo Yemen. Gli Houthi rivendicano attacchi contro l'aeroporto della capitale e una base militare. Il presidente americano non esclude un intervento. A Taiz peggiora la crisi umanitaria

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Prosegue l’escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre, la coalizione guidata da Riad ha annunciato di aver intercettato nuovi missili balistici lanciati dal movimento yemenita sostenuto dall'Iran. Gli Houthi hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid della capitale saudita e un'operazione con droni contro una base militare a Khamis Mushait, nel sud-ovest del paese. Le autorità saudite hanno segnalato nuove allerte e dichiarato cessato il pericolo.

L'aeroporto di Riad resterà chiuso almeno fino al 17 ottobre, mentre le compagnie aeree continuano a cancellare i collegamenti. Le autorità saudite stanno indagando sulle falle nei sistemi di difesa che hanno consentito ai missili e ai droni Houthi di raggiungere lo scalo nei giorni precedenti.

A Washington, Donald Trump mantiene aperta la possibilità di un intervento militare americano. Dopo aver confermato lunedì un colloquio con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente ha accusato gli Houthi di comportarsi «molto male». Interrogato sulla possibilità che gli Stati Uniti intervengano in difesa dell'Arabia Saudita, ha risposto: «Lo saprete presto».

Nello Yemen, intanto, si aggrava la situazione di Taiz, la terza città del paese, quasi completamente circondata dagli Houthi. Un reportage pubblicato martedì dall'Associated Press racconta la fuga di numerose famiglie e le crescenti difficoltà di approvvigionamento per oltre un milione di abitanti. Scarseggiano carburante, medicinali e generi alimentari, mentre gli ospedali rischiano di interrompere i servizi essenziali.

Reuters: Riad ha smesso di diramare allarmi prima degli attacchi mortali all'aeroporto L'Arabia Saudita ha smesso di emettere avvisi pubblici di imminenti attacchi militari pochi giorni prima di una serie di attacchi mortali all'aeroporto di Riad che hanno ucciso almeno 18 persone e ne hanno ferite più di 300. Il governo non ha spiegato perché non siano stati diramati avvisi alla popolazione prima dei quattro attentati di Riad avvenuti la scorsa settimana. Lo scrive Reuters sul suo sito. Arabia Saudita: "Intercettati tre missili balistici lanciati contro Riad" La coalizione militare a guida saudita, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha intercettato tre missili balistici lanciati contro Riad e un'altra città saudita dai ribelli sciiti Houthi, a seguito di una serie di attacchi letali che hanno causato vittime in entrambi i Paesi. Media, 5 morti e 17 feriti negli attacchi houthi a Taiz La Rete yemenita per i diritti e le libertà afferma di aver documentato 43 violazioni commesse dalle forze Houthi nel governatorato di Taiz nelle ultime 24 ore, che hanno causato la morte di cinque civili e il ferimento di altri 17. In un rapporto diffuso dall'agenzia di stampa governativa yemenita Saba, il gruppo per i diritti umani ha affermato che tra le vittime risulta anche una bambina di cinque anni morta in seguito a un bombardamento che ha colpito la casa della sua famiglia nel distretto di al-Misrakh. Houthi: "Abbattuto un drone saudita nel nord" Le forze Houthi hanno abbattuto un drone da ricognizione armato Saudi Wing Loong II sopra il governatorato di Saada, nel nord dello Yemen. Lo ha riferito Yahya Saree, portavoce militare dei ribelli yemeniti, aggiungendo che il velivolo stava svolgendo "missioni ostili" quando è stato colpito con quella che ha definito un'"arma appropriata". Etihad cancella voli per Riad, Dammam e Gedda Etihad Airways ha annunciato la cancellazione dei voli tra Abu Dhabi e le citta' saudite di Riad, Gedda e Dammam a causa di "disagi nella regione", mentre gli Houthi continuano a sferrare attacchi contro il regno saudita. Tutti i voli tra Abu Dhabi e Riad sono stati cancellati fino al 19 ottobre. Anche Qatar Airways ha annunciato di aver temporaneamente sospeso i voli da e per Riad e Dammam a causa della "situazione attuale". Trump: "Ho parlato con bin Salman degli houthi" Donald Trump ha parlato con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman degli attacchi degli Houthi contro l'aeroporto di Riad. Lo ha detto lo stesso presidente americano parlando con i giornalisti alla Casa Bianca

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