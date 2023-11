Giovedì, per la prima volta in più di sei mesi, né gli attori né gli sceneggiatori di Hollywood sciopereranno. La tanto attesa conclusione della stagione più tempestosa del settore da decenni arriva quando mercoledì è stato raggiunto un accordo con i produttori per porre fine a quello che è stato, dopo quasi quattro mesi, lo sciopero più lungo mai visto per gli attori cinematografici e televisivi.

L’approvazione dell’accordo

Il contratto triennale dovrà essere approvato nei prossimi giorni dal consiglio della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) e dai suoi membri. Ma la direzione sindacale ha dichiarato che lo sciopero terminerà giovedì alle 00:01, rimettendo in azione tutti i reparti della produzione per la prima volta dalla primavera. Duncan Crabtree-Ireland, direttore esecutivo e capo negoziatore di SAG-AFTRA, ha affermato che i guadagni ottenuti nell'accordo hanno giustificato la lotta. «È un accordo di cui i nostri membri possono essere orgogliosi. Ne sono certamente molto orgoglioso», ha detto Crabtree-Ireland all'Associated Press in un’intervista.

«Abbiamo detto che avremmo accettato solo un accordo giusto, equo e rispettoso, e questo è esattamente quello che è. Quindi penso che i nostri membri, quando saremo in grado di rilasciare maggiori dettagli, li esamineranno e diranno: è qualcosa per cui valeva la pena scioperare».

Più di 60mila membri del SAG-AFTRA hanno scioperato il 14 luglio, unendosi agli sceneggiatori che avevano lasciato il lavoro più di due mesi prima. Era la prima volta che i due sindacati scioperavano insieme dal 1960. Gli studi e gli scrittori hanno raggiunto un accordo che pose fine allo sciopero il 26 settembre. Il sindacato ha valutato l’accordo oltre un miliardo di dollari.

Crabtree-Ireland ha affermato che l’accordo include aumenti dei pagamenti minimi agli attori, una quota maggiore delle entrate dello streaming destinate agli artisti, un rafforzamento dei piani di benefit e protezioni contro l’uso illimitato dell’intelligenza artificiale nella ricreazione delle performance. I dettagli dei termini non verranno rilasciati fino a dopo una riunione di venerdì in cui i membri del consiglio rivedranno il contratto.

Le protezioni dall’intelligenza artificiale sono state un punto critico nei negoziati. «Si è evoluto anche durante questo processo di negoziazione», ha detto Crabtree-Ireland. «Le capacità degli strumenti di intelligenza artificiale generativa si sono ampliate notevolmente. Quindi ci siamo concentrati davvero sull’assicurarci che le barriere di protezione per le quali abbiamo negoziato fossero a prova di futuro o almeno resistenti».

L’altra parte nei negoziati, l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, ha affermato in una dichiarazione che «l’accordo rappresenta un nuovo paradigma. Fornisce a SAG-AFTRA i maggiori guadagni rispetto ai contratti precedenti nella storia del sindacato». L’AMPTP ha affermato che «attende con ansia che l'industria riprenda l’opera di raccontare grandi storie»

I dirigenti delle principali società di intrattenimento tra cui Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery e Universal hanno avuto un ruolo diretto nelle trattative. La Writers Guild of America è entusiasta: «Quando i lavoratori sono uniti, vincono!».

Gli effetti

Sebbene lo sciopero degli scrittori abbia avuto effetti immediati e visibili per gli spettatori, inclusa la sospensione per mesi dei talk show notturni e del Saturday Night Live, l'impatto dell'assenza degli attori non è stato così evidente. Ma gli effetti a catena – date di uscita ritardate e attese per nuove stagioni di spettacoli – potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni. Gli attori dovrebbero tornare rapidamente sui set cinematografici dove le produzioni erano state interrotte, tra cui Deadpool 3, Il Gladiatore 2 e Wicked.

Le riprese di altri film e serie riprenderanno una volta che gli scrittori avranno finito le sceneggiature. E oltre alle produzioni con sceneggiature, la fine dello sciopero consentirà agli attori di tornare sui tappeti rossi, nei talk show e nei podcast, mentre la stagione dei premi di Hollywood si avvicina.

L’unica premiazione importante direttamente influenzata dallo sciopero finora è stata quella degli Emmy, che sono stati spostati da settembre a gennaio. Ora si mobiliteranno le consuete campagne autunnali per gli Oscar. Ma qualsiasi sensazione di normalità nel settore potrebbe rivelarsi temporanea. Le circostanze che hanno portato agli scioperi – il passaggio dai tradizionali media teatrali e radiotelevisivi allo streaming e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale – non sono state rallentate.

E i vantaggi ottenuti dagli scioperi potrebbero incoraggiare altri sindacati di Hollywood, o queste stesse corporazioni, a negoziare che si ripresenteranno tra tre anni. altri settori. «Penso che ora si parli della cultura del grande business e di come tratta tutti, su e giù per la scala, in nome del profitto», ha affermato il presidente di SAG-AFTRA, nonché celebre protagonista de La tata ad agosto.

L'accordo significa anche un ritorno sui set per migliaia di membri delle troupe cinematografica che sono rimasti senza nulla su cui lavorare durante gli scioperi. SAG-AFTRA ha cercato di compensare le loro difficoltà consentendo accordi provvisori a volte controversi per alcune produzioni più piccole per procedere, e mettendo il fondo per l’indennità di sciopero a disposizione di tutti i lavoratori del settore.

