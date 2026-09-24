Il braccio di ferro su Cnn & co rivela quant’è solo Trump

Un tribunale ha stabilito che la revoca delle credenziali stampa improvvisamente ordinata la settimana scorsa da Trump per Cnn, Ms Now e Politico è probabilmente incostituzionale, e ha disposto l’immediato reinserimento delle testate nella lista dei media accreditati presso la sala stampa della Casa Bianca

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Un’altra giornata di turbolenze sulla rotta fra Donald Trump e i media. Un tribunale ha stabilito che la revoca delle credenziali stampa improvvisamente ordinata la settimana scorsa da Trump per Cnn, Ms Now e Politico è probabilmente incostituzionale, e ha disposto l’immediato reinserimento delle testate nella lista dei media accreditati presso la sala stampa della Casa Bianca. Il giudice Timothy Kelly della Corte distrettuale di Washington, nominato da Trump, ha spiegato nella sentenza che l’ap