un giudice obbliga a riaprire la casa bianca ai media

Il braccio di ferro su Cnn & co rivela quant’è solo Trump

Mattia Ferraresi
24 settembre 2026 • 20:17
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Un tribunale ha stabilito che la revoca delle credenziali stampa improvvisamente ordinata la settimana scorsa da Trump per Cnn, Ms Now e Politico è probabilmente incostituzionale, e ha disposto l’immediato reinserimento delle testate nella lista dei media accreditati presso la sala stampa della Casa Bianca

Un’altra giornata di turbolenze sulla rotta fra Donald Trump e i media. Un tribunale ha stabilito che la revoca delle credenziali stampa improvvisamente ordinata la settimana scorsa da Trump per Cnn, Ms Now e Politico è probabilmente incostituzionale, e ha disposto l’immediato reinserimento delle testate nella lista dei media accreditati presso la sala stampa della Casa Bianca. Il giudice Timothy Kelly della Corte distrettuale di Washington, nominato da Trump, ha spiegato nella sentenza che l’ap

Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)