La portavoce dell’oppositore russo ha scritto su Telegram che il corpo non è nella struttura indicata da Mosca e ha accusato le autorità russe di aver mentito sulle cause della morte. Intanto in diverse città russe sono state fermate le persone che hanno partecipato alle riunioni per ricordare il dissidente

«Il corpo di Aleksej non è all’obitorio», hanno scritto su Telegram i collaboratori del dissidente russo Aleksej Navalny, morto nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets nel nord della Federazione russa il 16 febbraio.

È l’avvocato dell’oppositore politico russo ad essersi recato insieme alla madre Lyudmila nella città di Salekhard e ad aver chiamato l’obitorio indicato dalle autorità russe. Ma il suo corpo non sarebbe in quella struttura.

La portavoce dell’oppositore di Vladimir Putin, Kira Yarmysh, ha accusato le autorità russe di mentire sulle cause della morte di Navalny di cercare di «fare di tutto per non consegnare il suo corpo». Al legale è stato comunicato che non è ancora stata stabilita la causa della morte, ha scritto Yarmysh sul canale Telegram.

Le manifestazioni

Sono almeno 212 le persone fermate in diverse città russe, durante le manifestazioni organizzate in memoria dell’oppositore russo. Tra queste, a Mosca almeno 39 fermi e a San Pietroburgo almeno 109. Lo ha dichiarato l’ong Ovd-Info, riporta il Guardian, che l’ha definita la più grande ondata di fermi per protesta in 18 mesi.

Le responsabilità

I diplomatici dell’ambasciata russa sono stati convocati dal governo britannico per comunicare la piena responsabilità per la morte di Navalny delle autorità di Mosca. Nella sua dichiarazione, il ministero degli Esteri britannico ha chiesto «un’indagine completa e trasparente» sulla morte del dissidente.

© Riproduzione riservata