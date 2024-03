Il Comando statunitense per il Medio Oriente (Centcom) ha dichiarato di aver distrutto, con sei attacchi, un sottomarino senza pilota e 18 missili anti-nave nel Mar Rosso, nell'area di fronte allo Yemen, sotto il controllo degli Houthi. Per il Centcom «rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le navi della marina americana nella regione. Queste azioni sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili», si legge nel comunicato stampa. Il Comando fa sapere, inoltre, che nelle scorse ore gli Houthi hanno lanciato due missili balistici anti-nave verso il mercantile Pinocchio, nave di proprietà di Singapore battente bandiera liberiana. «I missili non hanno colpito l'imbarcazione e non sono stati registrati feriti o danni», conclude il Centcom.

L'attacco è stato rivendicato dai ribelli yemeniti, che hanno dichiarato di aver puntato la nave «con precisione». Secondo Saba, agenzia di stampa yemenita, raid Usa avrebbero colpito la zona di Saada, nel nord dello Yemen, controllata dagli Houthi.