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Per la terza volta, la Camera americana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di fermare la guerra in Iran. La risoluzione ha avuto 220 voti favorevoli e 204 contrari e infligge un duro colpo all'amministrazione per la terza volta dall'inizio del conflitto. Sette deputati repubblicani hanno votato a favore, rispetto ai quattro voti repubblicani ottenuti nelle due risoluzioni precedenti. Il provvedimento passa ora al Senato. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato, non è chiaro però se il Senato valuterà la misura prima di novembre. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio ma, al contrario, non è ancora stata presa in considerazione dal Senato.

Riad dice di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca, ma i ribelli yemeniti negano di bersagliare la città santa. Turki al Maliki, portavoce ufficiale delle forze della coalizione che sostiene il governo legittimo dello Yemen, ha annunciato nella notte che ieri «le forze di difesa aerea saudite hanno intercettato e distrutto con successo un drone lanciato dagli Houthi prima che potesse penetrare nello spazio aereo della città santa della Mecca».

«Si tratta - ha aggiunto il portavoce - di un atto deliberato contro un luogo sacro e un centro spirituale per milioni di musulmani in tutto il mondo. Questo gesto rimarrà come una macchia nera nella storia degli Houthi e costituisce un tentativo deliberato di provocare i sentimenti di milioni di musulmani». Una ricostruzione respinta dagli Houthi: «Le affermazioni su un presunto attacco alla Mecca sono una bugia logora, già utilizzata in passato e che non inganna più nessuno» ha scritto su X Hazem al Assad, membro dell'ufficio politico degli Houthi.

Nel frattempo, anche Teheran spinge sulla diplomazia: il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha infatti ricevuto l'omologo dell'Iran, Abbas Araghchi, oggi a Pechino.

Irna: "Diverse esplosioni sull'isola di Qeshm" Sono state udite diverse esplosioni sull'isola iraniana di Qeshm. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, che cita fonti locali e aggiunge che le detonazioni sembravano provenire dal mare. Vance, non subordineremo nostra politica estera a Israele Il vicepresidente statunitense JD Vance ha ammonito che Washington non può permettere che la sua politica estera in Medio Oriente sia "subordinata allo Stato di Israele". "Ovviamente Israele è stato un partner importante per quanto riguarda la tecnologia militare e la condivisione di informazioni di intelligence, ma a volte gli Stati Uniti non sono d'accordo con Israele" ha dichiarato Vance intervenendo a una conferenza . "Credo che, francamente, più di qualsiasi altro presidente negli ultimi 40 anni, Trump abbia dimostrato la volontà di prendere le distanze da Bibi Netanyahu quando ritiene che gli interessi del popolo americano siano diversi da quelli del governo di Israele", ha dichiarato Vance. "Donald Trump è l'unico presidente degli ultimi 40 anni ad essere stato disposto a dire 'Sapete cosa? Sì, Bibi è un buon partner, ma io e Bibi abbiamo un'opinione diversa su questo', oppure 'Bibi ha torto su questo', o forse 'Bibi ha ragione dal punto di vista di Israele, ma il popolo americano ha bisogno che prendiamo una direzione diversa'", ha aggiunto il vicepresidente Usa. Vance ha poi spiegato che "radicare questa relazione, come tutte le relazioni, nell'interesse dell'America è il modo per poter effettivamente avere una conversazione razionale". Il vicepresidente ha poi concluso avvertendo che questo ragionamento vale anche per la Nato. WSJ: "Gli Usa indagano su un attacco informatico su petroliere" Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno indagando su un attacco informatico iraniano che avrebbe colpito almeno due petroliere dirette negli Stati Uniti attraverso lo Stretto di Gibilterra. Secondo il giornale, l'attacco è avvenuto in agosto e le petroliere trasportavano petrolio e gas. Funzionari statunitensi a conoscenza della vicenda hanno affermato che l'attacco ha destato preoccupazione a Washington, dove si teme che l'ran stia cercando di estendere il conflitto in Medio Oriente. Lo Stretto di Gibilterra, che collega il Mar Mediterraneo con l'Oceano Atlantico, è un'importante rotta energetica globale, attraversata quotidianamente da circa 300 navi. Ambasciata americana in Arabia Saudita sconsiglia i viaggi L'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha raccomandato ai cittadini statunitensi di riconsiderare qualsiasi viaggio nel regno, a causa dei rischi rappresentati dall'Iran e dai ribelli Houthi dello Yemen. L'avviso dell'ambasciata mette in guardia contro "il rischio che droni e missili iraniani prendano di mira interessi statunitensi, i conflitti armati, il terrorismo, i divieti di espatrio e le leggi locali relative all'attività sui social media". Aggiungendo: "Non recatevi verso il confine con lo Yemen a causa della minaccia terroristica".

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