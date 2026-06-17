"Riteniamo sia giunto il momento di intraprendere ulteriori azioni, visto che il presidente Donald Trump ha raggiunto un accordo, che sosteniamo, per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Riconosciamo i progressi e le opportunità attuali in Medio Oriente", hanno scritto in una dichiarazione i leader del G7, riuniti a Evian, in Francia.

"Accogliamo con favore - aggiungono - l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump, con il sostegno dei paesi mediatori, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sosteniamo la sua attuazione e siamo pronti a contribuire ad essa. Riaffermiamo che il diritto al libero e indisturbato transito è la pietra angolare del commercio internazionale. Abbiamo convenuto che l'iniziativa di difesa multinazionale e indipendente guidata da Francia e Regno Unito può svolgere un ruolo importante nel facilitare la ripresa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz proteggendo le navi mercantili, rassicurando gli operatori del trasporto marittimo commerciale e sostenendo la verifica della rimozione di tutte le mine".

"Sosteniamo con forza un accordo diplomatico solido e completo, complementare al memorandum d'intesa raggiunto dal presidente Donald Trump, che possa portare alla pace e alla sicurezza per tutti nella regione. Sottolineiamo che i negoziati condotti a questo scopo devono tenere conto delle minacce poste dall'Iran alla regione e oltre, e devono garantire che l'Iran non acquisira' mai armi nucleari. Abbiamo convenuto che il contributo dei partner regionali e internazionali competenti, inclusa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sarebbe utile a questi negoziati. Riaffermiamo che l'Iran non acquisira' mai armi nucleari. In Libano, sosteniamo, attraverso un cessate il fuoco fermo e immediato, gli sforzi delle autorità libanesi per raggiungere il disarmo di Hezbollah e un monopolio statale sulle armi, e per proteggere l'integrita' territoriale e la sovranita' del paese attraverso adeguate garanzie di sicurezza internazionali". Conclude così la nota dei leader del G7.