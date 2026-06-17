La cerimonia per la firma dell’accordo è prevista venerdì, in un hotel vicino a Lucerna, in Svizzera. Secondo fonti citate dalla Cnn, il memorandum d’intesa, lungo circa una pagina e mezza, contiene formulazioni volutamente generiche per creare le condizioni favorevoli ai negoziati tecnici che inizieranno nei prossimi giorni
La firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran è attesa venerdì, in un hotel a a Burgenstock, vicino a Lucerna, in Svizzera. L’intesa, già firmata digitalmente, «è equa e funzionerà», ha fatto sapere la Casa Bianca.
L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta lavorando alla pubblicazione del testo dell’accordo preliminare, ma diversi funzionari riferiscono – riporta la Cnn – che il documento ha soprattutto un valore politico, e non riflette gli impegni più importanti assunti da Teheran nei colloqui riservati. Secondo fonti citate dall’emittente televisiva statunitense, il memorandum d’intesa, lungo circa una pagina e mezza, contiene formulazioni volutamente generiche per creare le condizioni favorevoli ai negoziati tecnici che inizieranno nei prossimi giorni.
Intanto, però, Israele continua a bombardare il Libano. Ma, se l’esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel sud del paese, ha avvertito il quartier generale operativo delle Forze armate iraniane «dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica islamica dell’Iran», riporta l’agenzia Tasnim.
Nella notte, una terza petroliera, della National Iranian Tanker Company (Nitc), carica di circa un milione di barili di greggio iraniano, ha oltrepassato la linea del blocco navale statunitense nel Golfo di Oman, nei pressi dello Stretto di Hormuz. Martedì altre due petroliere iraniane, Diona e Hero 2, avevano lasciato la zona del blocco, con un carico complessivo di 3,8 milioni di barili di petrolio.
PUNTI CHIAVE
07:44
Teheran: «Israele fermi l'aggressione al Libano o reagiremo»
06:30
Hormuz, terza petroliera iraniana supera il blocco navale statunitense
06:05
Cnn, i negoziatori minimizzano il testo dell'intesa: «Contano di più gli accordi riservati»
G7, Macron: «Da leader misure concrete per ridurre la dipendenza da Hormuz»
"Questo accordo è positivo e contribuirà a ristabilire la stabilità nella regione, a riaprire lo Stretto di Hormuz, a portare la pace in Libano e a consentire alle forze armate libanesi e alle forze internazionali che le sostengono di riacquistare il monopolio degli armamenti. Questo accordo contribuirà anche a ridurre le tensioni e ad abbassare i prezzi di petrolio, gas e fertilizzanti. Pertanto, abbiamo sostenuto questo accordo durante il vertice del G7 e abbiamo anche deciso diverse misure molto concrete per garantirne l'attuazione e ridurre la nostra dipendenza dallo Stretto di Hormuz". Così il Presidente francese Emmanuel Macron in un video sui social diffuso nella tarda serata di martedì.
Leader G7: «Sosteniamo l'intesa Usa, ok all'iniziativa Francia-Uk»
"Riteniamo sia giunto il momento di intraprendere ulteriori azioni, visto che il presidente Donald Trump ha raggiunto un accordo, che sosteniamo, per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Riconosciamo i progressi e le opportunità attuali in Medio Oriente", hanno scritto in una dichiarazione i leader del G7, riuniti a Evian, in Francia.
"Accogliamo con favore - aggiungono - l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump, con il sostegno dei paesi mediatori, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sosteniamo la sua attuazione e siamo pronti a contribuire ad essa. Riaffermiamo che il diritto al libero e indisturbato transito è la pietra angolare del commercio internazionale. Abbiamo convenuto che l'iniziativa di difesa multinazionale e indipendente guidata da Francia e Regno Unito può svolgere un ruolo importante nel facilitare la ripresa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz proteggendo le navi mercantili, rassicurando gli operatori del trasporto marittimo commerciale e sostenendo la verifica della rimozione di tutte le mine".
"Sosteniamo con forza un accordo diplomatico solido e completo, complementare al memorandum d'intesa raggiunto dal presidente Donald Trump, che possa portare alla pace e alla sicurezza per tutti nella regione. Sottolineiamo che i negoziati condotti a questo scopo devono tenere conto delle minacce poste dall'Iran alla regione e oltre, e devono garantire che l'Iran non acquisira' mai armi nucleari. Abbiamo convenuto che il contributo dei partner regionali e internazionali competenti, inclusa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sarebbe utile a questi negoziati. Riaffermiamo che l'Iran non acquisira' mai armi nucleari. In Libano, sosteniamo, attraverso un cessate il fuoco fermo e immediato, gli sforzi delle autorità libanesi per raggiungere il disarmo di Hezbollah e un monopolio statale sulle armi, e per proteggere l'integrita' territoriale e la sovranita' del paese attraverso adeguate garanzie di sicurezza internazionali". Conclude così la nota dei leader del G7.
Teheran: «Israele fermi l'aggressione al Libano o reagiremo»
Il quartier generale operativo delle Forze armate iraniane ha avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale "dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica islamica dell'Iran". Lo riporta Tasnim. "Negli ultimi due giorni, l'esercito israeliano ha violato il cessate il fuoco nel Libano meridionale per ben 84 volte, nonostante la dichiarazione del presidente statunitense sulla fine delle ostilità, continuando a perpetrare atrocità e a uccidere la popolazione oppressa del Libano".
Cnn, i negoziatori minimizzano il testo dell'intesa: «Contano di più gli accordi riservati»
L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta lavorando alla pubblicazione del testo dell'accordo preliminare raggiunto con l'Iran, ma diversi funzionari dell'amministrazione presidenziale riferiscono che il documento ha soprattutto un valore politico, e non riflette gli impegni più importanti assunti da Teheran nei colloqui riservati.
Secondo fonti citate dall'emittente televisiva Cnn, il memorandum d'intesa, lungo circa una pagina e mezza, contiene formulazioni volutamente generiche per creare le condizioni favorevoli ai negoziati tecnici che inizieranno nei prossimi giorni. I funzionari statunitensi sostengono che l'Iran abbia fornito garanzie informali non riportate esplicitamente nel testo, tra cui la disponibilita' a consentire il coinvolgimento degli Stati Uniti e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) nella neutralizzazione delle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Nel documento, tuttavia, Teheran si limita a riaffermare che non produrra' mai armi nucleari, una formulazione simile a quella gia' contenuta nell'accordo nucleare del 2015.
Hormuz, petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco Usa
La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Usa prevista per venerdì.
© Riproduzione riservata