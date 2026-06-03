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Notte tesa nel Golfo Persico, tra attacchi su basi negli emirati e rivendicazioni vicendevoli tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Usa, che martedì hanno messo fuori uso la petroliera “Lexie” in viaggio verso l'Iran, hanno condotto «raid difensivi» sull'isola di Qeshm, colpendo una torre radio.

Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave “Panaya” e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrein. Per i Pasadaran, sarebbero riusciti a danneggiare la base della V Flotta Usa.

«Falso - risponde Washington - tutti i loro attacchi sono andati a vuoto». Secondo la tv iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq, e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Secondo i media iraniani mancherebbero per altro contatti con Washington da giorni, notizia poi smentita da Donald Trump stesso.

Gli scontri arrivano dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l’escalation di Israele in Libano e l’attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l’Iran.

Il presidente avrebbe definito Netanyahu «un pazzo» gridandogli, secondo Axios, «saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti». I raid sul sud del Libano però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. A Washington nuovo round di colloqui tra i due paesi.

Un drone iraniano ha colpito l'aeroporto del Kuwait È partito un piano di emergenza nell'aeroporto internazionale del Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall'autorità per l'aviazione civile del paese. Le autorità hanno affermato che l'attacco avrebbe causato gravi danni a diverse strutture aeroportuali e provocato feriti. I voli sono stati sospesi e dirottati verso aeroporti alternativi fino a nuovo avviso Nuovo round di colloqui tra Libano e Israele, cinque morti negli attacchi dell'Idf È attesa una nuova giornata di colloqui fra Libano e Israele oggi al dipartimento di Stato Usa, dopo la prima giornata tenutasi ieri. I colloqui giungono in un momento di alta tensione fra Libano e Israele per i ripetuti attacchi dell'Idf e di Hezbollah, milizia libanese sostenuta dall'Iran. Cinque persone sono rimaste uccise e 48 ferite negli attacchi israeliani avvenuti ieri nelle città di Burj al-Chamali, Ebba e Tebnine, nel sud del paese. Iran: "Attacco al quartier generale della Quinta flotta Usa" I Guardiani della Rivoluzione islamica iraniana hanno affermato di aver attaccato il quartier generale della Quinta Flotta statunitense, oltre a una base aerea ed elicotteri in un paese della regione del Medio Oriente, utilizzando missili e droni, in risposta a quello che i pasdaran hanno descritto come un attacco statunitense contro una torre per le comunicazioni a sud dell'isola di Qeshm. I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno inoltre dichiarato che la loro marina ha colpito con missili una nave identificata come Panaya, in risposta a quello che sostiene essere stato un attacco americano contro una petroliera iraniana nei pressi dello Stretto di Hormuz, effettuato con un proiettile che avrebbe danneggiato la sala macchine. L'Iran torna ad attaccare il Kuwait L'Iran avrebbe ripreso a lanciare attacchi con missili e droni contro il Kuwait: le forze armate sarebbero al lavoro per intercettarli. Lo ha reso noto l'esercito, due giorni dopo episodi analoghi attribuiti all'Iran. "Le difese aeree del Kuwait stanno intercettando attacchi ostili condotti con droni e missili", ha scritto l'esercito su X. L'agenzia di stampa nazionale Kuna ha riferito che le sirene d'allarme hanno risuonato nel paese per la seconda volta nella notte. Lunedì la difesa antiaerea kuwaitiana aveva già intercettato velivoli dello stesso tipo. Allora il ministero degli Esteri del Kuwait aveva ritenuto "l'Iran pienamente responsabile di questi odiosi attacchi". Trump: "Falso che non ci parliamo, le trattative continuano" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha negato che i negoziati tra Usa e Iran si siano interrotti a causa dell'offensiva israeliana nel Sud del Libano e dei recenti attacchi mirati delle forze Usa contro obiettivi militari iraniani. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma sociale Truth, il presidente ha affermato che i negoziati "sono continuati senza interruzioni" e ha definito "falsa informazione" le ricostruzioni che parlano di uno stop alle trattative, dopo che nei giorni scorsi fonti iraniane avevano lasciato intendere il contrario.

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