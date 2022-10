Mentre nel paese è stata arrestata anche un’italiana, il leader supremo parla per la prima volta e definisce un incidente la morte di Mahsa Amini, la 22enne che era stata fermata perché non indossava bene l’hijab

Per la prima volta anche il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto sulle proteste in corso in Iran: le più importanti degli ultimi anni. E, senza troppe sorprese, lo ha fatto per condannare la “rivolta”, accusando gli Stati Uniti e Israele di avere pianificato le proteste. I disordini sono stati innescati in realtà dalla morte di una giovane donna che era sotto la custodia della polizia iraniana della moralità, dopo che era stata accusata di non indossare nel modo corretto l’hijab. Fra le persone arrestate durante le manifestazioni c’è anche un’italiana: Alessia Piperno di 30 anni.

Parlando con un gruppo di studenti della polizia a Teheran, Khamenei ha detto di essere «profondamente affranto» per la morte di Mahsa Amini, la 22enne uccisa. Lo ha definito un «tragico incidente». Tuttavia, ha criticato le proteste come un complotto straniero per destabilizzare l'Iran, facendo eco ai precedenti commenti delle autorità. «Questa rivolta era pianificata», ha detto. «Queste rivolte sono state progettate dall'America, dal regime sionista e dai loro alleati per diffondere insicurezza».

All’università

Intanto ha chiuso la Sharif University of Technology di Teherano, con il campus che rimarrà aperto soltanto agli studenti di dottorato fino a nuovo avviso. È la conseguenza di quello che è successo domenica, quando si sono scontrati i manifestanti antigovernativi con gli studenti pro-establishment.

Secondo alcuni testimoni, che hanno parlato con l’Associated Press chiedendo l’anonimato per paura di rappresaglie, hanno affermato che la polizia ha tenuto rinchiusi centinaia di studenti nel campus e ha sparato lacrimogeni per disperdere le manifestazioni. Secondo un’associazione studentesca, il campus è stato circondato da agenti in borghese e almeno 300 studenti sarebbero stati arrestati.

Gli agenti in borghese avrebbero picchiato un professore e diversi dipendenti dell'università, ha aggiunto l'associazione. L'agenzia di stampa statale, Irna, anche in questo caso ha cercato di ridimensionare quanto è accaduto, parlando di una manifestazione di protesta che non ha portato a vittime. Ma ha anche detto che la polizia ha rilasciato 30 studenti arrestati, riconoscendo che molti erano stati catturati per errore.

Morti e arrestati

Ad Amburgo, in Germania, una manifestazione in solidarietà di quelle in corso in Iran (Markus Scholz/picture-alliance/dpa/AP Images)

Khamenei ha condannato le scene di manifestanti che si strappano l'hijab e danno fuoco a moschee, banche e auto della polizia come «azioni che non sono normali, che sono innaturali». Ha avvertito che «coloro che fomentano disordini per sabotare la Repubblica islamica meritano un duro processo e una punizione».

La Tv di stato iraniana ha riferito che il bilancio delle vittime degli scontri tra manifestanti e gli agenti di sicurezza potrebbe arrivare a 41. I gruppi per i diritti umani hanno fornito un conteggio delle vittime più elevato, con Amnesty International che afferma di aver identificato 52 vittime.

Un numero incalcolabile di persone è stato arrestato, con funzionari locali che hanno riferito di almeno 1.500 arresti. Le forze di sicurezza hanno preso di mira gli artisti che hanno espresso sostegno alle proteste e hanno fermato decine di giornalisti. Più di recente, domenica, le autorità hanno arrestato Alborz Nezami, giornalista di un quotidiano economico di Teheran.

Il ministero dell'intelligence iraniano ha detto che nove stranieri sono stati arrestati per le proteste. Fra di loro anche la ragazza italiana di 30 anni.

