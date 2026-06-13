Dopo settimane di annunci e smentite, il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l’intesa per la fine della guerra permetterà la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’accordo potrebbe essere firmato a Ginevra domenica o lunedì. Intanto gli Usa abbattono droni nello Stretto. Trump: «L’Europa è stata irrilevante»
Dopo settimane di annunci e smentite, potremmo essere davvero vicini all’accordo tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto che l’intesa per la fine della guerra con gli Usa riguarderà tutti i fronti – incluso quello libanese con il ritiro di Israele dalle aree occupate – e che l’accordo permetterà la riapertura dello Stretto di Hormuz, anche se il passaggio delle navi resterà sotto il controllo iraniano.
In una seconda fase dell’intesa, che secondo Axios potrebbe essere firmata a Ginevra nel weekend o al massimo lunedì, Teheran e Washington inizieranno le negoziazioni per un accordo sul nucleare, che partirebbero dall’impegno iraniano a non sviluppare un’arma atomica. A questo potrebbe seguire un alleggerimento delle sanzioni americane all’Iran, incluse quelle sul petrolio e sulle transazioni bancarie.
PUNTI CHIAVE
10:35
Trump a Netanyahu: «È ora di porre fine alla guerra»
08:46
Trump: «Gli alleati non hanno aiutato, potranno farlo in futuro»
02:13
Araghchi: «La firma dell’accordo nei prossimi giorni»
Tajani: "Sono ottimista, ma aspettiamo la firma definitiva"
"Io voglio essere ottimista. Mi pare che i segnali che stanno arrivando siano tutti segnali positivi. Però aspettiamo la firma definitiva. Questo significherebbe favorire la nostra economia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Congresso regionale di Forza Italia a Cagliari. Il capo della Farnesina ha osservato la Borsa "ha reagito positivamente di fronte ai primi segnali di una concreta possibilità di arrivare a un cessate il fuoco". "È una tregua che potrebbe portare alla libera circolazione a Hormuz e per noi è fondamentale - ha detto - per evitare un'impennata del costo del petrolio e, soprattutto, della benzina, e quindi, di tutti i carburanti. È anche preoccupante, perché deve essere rimessa in circolazione tutta la produzione di fertilizzanti, che sono fondamentali per la nostra agricoltura, ma anche per l'agricoltura di molti paesi africani, anche al fine di scongiurare nuovi flussi migratori".
Trump a Netanyahu: «È ora di porre fine alla guerra»
Secondo il giornalista di Axios Barak Ravid, giovedì sera Trump ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per comunicargli che «prevedeva di firmare un accordo con l’Iran nel giro di pochi giorni»: Il presidente Usa l’avrebbe definita una notizia che «Bibi non voleva sentire» e avrebbe intimato a Netanyahu che «è ora di porre fine alla guerra».
Trump: «Gli alleati non hanno aiutato, potranno farlo in futuro»
In una breve intervista al Corriere della Sera, Trump ha detto che il G7 «può essere molto d’aiuto infuturo», anche se gli alleati europei «non sono stati d’aiuto adesso», Alla domanda se si aspetti degli sviluppi positivi nella collaborazione con gli alleati, il tacconi ha detto che «dipende da loro».
Governo Usa: «La fiducia all’accordo è all’80-85 per cento»
Gli Stati Uniti si aspettano di firmare un possibile quadro di accordo con l’Iran «nei prossimi giorni», ha dichiarato al New York Times un alto funzionario dell’amministrazione, sottolineando però che non è «affatto tutto concluso».
Araghchi: «La firma dell’accordo nei prossimi giorni»
«Non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l’accordo verrà firmato e annunciato. La firma iniziale avverrà a distanza, in formato digitale». Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Il capo della diplomazia di Teheran ha aggiunto che la firma «potrebbe avvenire nei prossimi giorni».
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