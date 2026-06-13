"Io voglio essere ottimista. Mi pare che i segnali che stanno arrivando siano tutti segnali positivi. Però aspettiamo la firma definitiva. Questo significherebbe favorire la nostra economia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Congresso regionale di Forza Italia a Cagliari. Il capo della Farnesina ha osservato la Borsa "ha reagito positivamente di fronte ai primi segnali di una concreta possibilità di arrivare a un cessate il fuoco". "È una tregua che potrebbe portare alla libera circolazione a Hormuz e per noi è fondamentale - ha detto - per evitare un'impennata del costo del petrolio e, soprattutto, della benzina, e quindi, di tutti i carburanti. È anche preoccupante, perché deve essere rimessa in circolazione tutta la produzione di fertilizzanti, che sono fondamentali per la nostra agricoltura, ma anche per l'agricoltura di molti paesi africani, anche al fine di scongiurare nuovi flussi migratori".