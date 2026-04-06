Secondo il sito di informazione statunitense, i due paesi, con negoziatori regionali, starebbero discutendo i termini per una potenziale tregua. I Pasdaran: «Mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche», che – aggiungono – sarebbe un tentativo di preparare «l’ennesimo passo indietro di Trump». Uccisi sei bambini in un raid nella capitale iraniana

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Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali starebbero discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni. È quanto scrive il sito di informazione statunitense Axios, sostenendo che le condizioni della presunta intesa sarebbero in due fasi: la prima prevederebbe un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si negozierebbe la fine definitiva della guerra. La seconda un accordo per porre fine alla guerra.

Ma l’agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, ha smentito le rivelazioni, definendo Axios «il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche» e ritenendo la notizia di una presunta mediazione per un cessate il fuoco come un tentativo di mescolare le carte, e preparare «l’ennesimo passo indietro di Donald Trump». L’Iran, ha aggiunto l’agenzia, «ha ripetutamente affermato di non accettare cessate il fuoco temporanei» senza un accordo sulla fine del conflitto.

Il comando navale delle Guardie rivoluzionarie ha poi ribadito che la circolazione nello Stretto di Hormuz non tornerà mai più «al suo stato precedente, soprattutto per l’America e Israele», ha riportato l’agenzia di stampa Isna.

Il presidente Usa Donald Trump, con un post criptico sul suo social Truth, senza specificare che si tratti dell’ultimatum dato a Teheran, ha fissato una scadenza «martedì, alle 8 pm Eastern Time». In un post precedente, però, Trump aveva minacciato di nuovo l’Iran: «Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - Vedrete! Sia lode ad Allah».

Media, almeno 34 morti in Iran dopo gli ultimi raid Usa-Israele Sale a 34 morti il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran: lo scrive al Jazeera, precisando che i raid notturni e del mattino hanno causato almeno 23 morti, tra cui sei bambini, nella provincia di Teheran, cinque in una zona residenziale della città di Qom, a sud di Teheran, e sei morti nella città meridionale di Bandar-e Lengeh. Teheran, attacco a siti Usa in Emirati e Kuwait L'Iran ha sferrato un nuovo attacco a siti americani negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Lo ha riferito l'agenzia ufficiale Fars. Iran, oltre 25 morti nei raid di Israele e Usa Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato una serie di attacchi contro l'Iran che hanno causato la morte di oltre 25 persone. Teheran ha risposto lanciando missili contro Israele e i Paesi arabi del Golfo. Le esplosioni sono risuonate nella notte a Teheran e per ore si sono sentiti i rumori dei jet a bassa quota mentre la capitale iraniana veniva presa di mira. Un denso fumo nero si è alzato vicino a Piazza Azadi, dopo che un attacco aereo ha colpito il campus dell'Università tecnica Sharif. Iran, un ferito ad Abu Dabhi per schegge di droni Una persona è rimasta ferita dalle schegge di droni intercettati in una zona industriale di Abu Dhabi. Lo ha riferito il servizio stampa delle autorità di Abu Dhabi. A essere colpito, nell'area di Musaffah, è stato un cittadino ghanese. Nell'emirato di Fujairah, è stato preso di mira un edificio della società di telecomunicazioni Du. Media Iran: «Axios mezzo comunicazione del Mossad, nessuna tregua» L'agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios - definito "il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche" - su una presunta mediazione per un cessate il fuoco come un tentativo di mescolare le carte, e preparare "l'ennesimo passo indietro di Donald Trump". Il presidente Usa "consapevole della ferma determinazione dell'Iran a rispondere a qualsiasi follia riguardante le centrali elettriche e altre infrastrutture, sta probabilmente cercando di ritirarsi da questa minaccia per la terza volta, e questo tipo di notizie viene forse diffuso per prepararsi a questa eventualità". L'Iran, sottolinea l'agenzia, "ha ripetutamente affermato di non accettare cessate il fuoco temporanei" senza un accordo sulla fine del conflitto. "I nemici americano-sionisti, che sono sotto la pressione della guerra e confusi, intendono sfruttare l'opportunità di cessate il fuoco per uscire dalla crisi delle munizioni e dalla situazione strategica difficile". Pasdaran: «Hormuz mai più come prima. Pronto nuovo ordine» La circolazione nello stretto di Hormuz non tornerà mai più come prima. A chiarirlo è stato il comando navale delle Guardie Rivoluzionari. "Lo stretto di Hormuz non tornerà mai più al suo stato precedente, soprattutto per l'America e Israele", si legge in una nota riportata dall'agenzia Isna. "La Marina delle Guardie Rivoluzionarie sta completando i preparativi operativi per il piano" che stabilisce "il nuovo ordine del Golfo Persico", hanno annunciato i Pasdaran. Media, sei bambini sotto i 10 anni uccisi nella provincia di Teheran «Ieri sera, 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran». Lo scrive l'agenzia iraniana Fars, vicina ai pasdaran. «A seguito degli attacchi americano-sionisti di ieri sera nella provincia di Teheran, purtroppo un gruppo di civili, tra cui 4 bambine e 2 bambini di età inferiore ai 10 anni, sono stati martirizzati», afferma l'agenzia. Recuperati due corpi dalle macerie del palazzo colpito a Haifa Due corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie del palazzo di sei piani colpito da un missile iraniano a Haifa, nel nord di Israele. Lo hanno riferito i media israeliani. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso proseguono le ricerche per gli altri due dispersi. Teheran: «Risposte devastanti se colpite obiettivi civili» Il comando militare centrale iraniano ha avvertito che le ritorsioni contro i nemici saranno "molto più devastanti" se Israele e Stati Unti colpiranno obiettivi civili. "Se gli attacchi contro obiettivi civili si ripeteranno", ha dichiarato un portavoce del quartier generale centrale Khatam al-Anbiya all'emittente statale Irib, "le prossime fasi delle nostre operazioni offensive e di rappresaglia saranno molto più devastanti e diffuse". Media Iran, 'raid Usa-Israele vicino Teheran, almeno 13 morti L'agenzia di stampa iraniana Fars, ripresa dai media internazionali, riferisce che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato due unità abitative nella città di Qaleh Mir, nella contea del Baharestan, uccidendo almeno 13 persone. La contea è un'area densamente popolata nella provincia di Teheran. Il governatore del Baharestan ha dichiarato alla Fars che le operazioni di rimozione delle macerie e di ricerca per soccorrere eventuali persone intrappolate sotto le macerie sono ancora in corso. Media Iran, attaccata l'università Sharif L'attacco ha colpito alcune zone di Teheran in seguito a un attacco a un'università, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. L'attacco "ha colpito la stazione di servizio dell'Università Sharif e stiamo affrontando un'interruzione temporanea della fornitura di gas nel quartiere di Sharif", ha dichiarato il capo del distretto 9 di Teheran, secondo quanto riportato dalla televisione di stato Irib. Axios: «In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni» Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. È quanto scrive Axios. Secondo le fonti, scrive ancora Axios, i mediatori stanno discutendo con le parti i termini di un accordo in due fasi: la prima fase prevederebbe un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si negozierebbe la fine definitiva della guerra. Il cessate il fuoco potrebbe essere esteso se fosse necessario più tempo per i colloqui, ha affermato una delle fonti. La seconda fase consisterebbe in un accordo per porre fine alla guerra. Le fonti affermano che le possibilità di raggiungere un accordo parziale nelle prossime 48 ore sono scarse. Tuttavia, questo ultimo tentativo è l'unica possibilità per evitare una drammatica escalation del conflitto. Due fonti hanno affermato che il piano operativo per una massiccia campagna di bombardamenti israelo-americana contro gli impianti energetici iraniani è pronto, ma hanno sottolineato che la proroga della scadenza fissata da Trump mirava a dare un'ultima possibilità di raggiungere un accordo. I negoziati si starebbero svolgendo tramite mediatori pakistani, egiziani e turchi, nonché tramite messaggi di testo scambiati tra l'inviato di Trump Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Un funzionario statunitense ha dichiarato che l'amministrazione Trump ha presentato all'Iran diverse proposte negli ultimi giorni, ma finora i funzionari iraniani non le hanno accettate. Le fonti hanno aggiunto che i mediatori ritengono che la riapertura completa dello Stretto di Hormuz e una soluzione per l'uranio altamente arricchito iraniano - sia attraverso la sua rimozione dal paese che tramite diluizione - possano essere il risultato di un accordo finale. I mediatori stanno lavorando su misure di rafforzamento della fiducia che l'Iran potrebbe adottare in merito alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alle sue scorte di uranio, hanno riferito le fonti. Queste due questioni rappresentano le principali carte da giocare dell'Iran nei negoziati e gli iraniani non accetteranno di rinunciarvi completamente per soli 45 giorni di cessate il fuoco, hanno affermato due delle fonti. I mediatori vogliono verificare se l'Iran possa fare passi parziali su entrambe le questioni nella prima fase dell'accordo. Stanno anche lavorando su misure che l'amministrazione Trump potrebbe adottare per dare all'Iran garanzie che il cessate il fuoco non sarà temporaneo e che la guerra non riprenderà. I funzionari iraniani hanno chiarito ai mediatori di non voler trovarsi in una situazione simile a quella di Gaza o del Libano, dove esiste un cessate il fuoco sulla carta, ma gli Stati Uniti e Israele possono attaccare di nuovo quando lo desiderano. I mediatori stanno anche lavorando su altre misure di rafforzamento della fiducia che gli Stati Uniti potrebbero adottare per rispondere ad alcune delle richieste iraniane. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare. I mediatori hanno detto ai funzionari iraniani che non c'è tempo per ulteriori tattiche negoziali e hanno sottolineato che le prossime 48 ore rappresentano l'ultima opportunità per raggiungere un accordo e prevenire una distruzione di massa per il Paese. I funzionari iraniani, almeno pubblicamente, continuano a mantenere una linea estremamente dura e a respingere qualsiasi concessione. Portavoce Teheran: «Decine di università e scuole danneggiate da Usa-Israele» Decine di università, scuole e centri di ricerca sono stati danneggiati dagli attacchi aerei statunitensi e israeliani, ha dichiarato un portavoce del governo iraniano. Il canale televisivo iraniano in lingua inglese Press TV, ripreso da Iran International, ha citato Fatemeh Mohajerani, la quale ha affermato che, complessivamente, oltre 100.000 siti civili sono stati colpiti in tutto il paese dall'inizio della guerra, il 28 febbraio. "Il nemico non può tollerare i successi dell'Iran", ha dichiarato Mohajerani, secondo quanto riportato da Press TV.

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