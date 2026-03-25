I paesi mediatori, Egitto, Turchia e Pakistan, spingono per far incontrare le delegazioni di Usa e Iran entro le prossime 48 ore. Ma gli stati del Golfo chiedono cautela nelle trattative. Secondo i funzionari della Casa Bianca al momento le richieste iraniane sono irricivibili
Prosegue il conflitto in Medio Oriente a quasi un mese dall’inizio dell’operazione militare statunitense Epic Fury. Nonostante le dichiarazioni del presidente Donald Trump, anche nella notte di ieri ci sono stati lancia di missili e droni da parte dell'Iran verso le regioni del Golfo e Israele. Non solo, secondo quanto riporta il New York Times il Pentagono ha confermato l’invio di altri duemila paracadutisti in Medio Oriente, che saranno impiegati in caso di un’operazione militare via terra circoscritta.
I paesi mediatori, Egitto, Turchia e Pakistan, spingono per far incontrare le delegazioni di Usa e Iran entro le prossime 48 ore. Ma gli stati del Golfo chiedono cautela nelle trattative. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal per il momento le richieste avanzate dall’Iran sarebbero irricevibili e irrealistiche. Da Teheran, intanto, un portavoce militare deride la Casa Bianca: «Siete così nei guai che negoziate con voi stessi».
PUNTI CHIAVE
08:50
Teheran smentisce ancora: "Non ci sono colloqui in corso con gli Usa"
08:11
Le richieste iraniane per porre fine alla guerra
07:39
Il portavoce iraniano a Trump: "Siete così nei guai che negoziate con voi stessi"
Iran: Sanchez, guerra è immenso errore e non siamo disposti a pagarlo
"La verità è che questa guerra è un immenso errore il cui costo umanitario, morale, economico e di sicurezza non accettiamo né siamo disposti a pagare", "la Spagna non sarà complice né di aggressioni illegali né di bugie travestite da libertà, non questa volta, non mentre sarò premier". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un'informativa al Congresso dei deputati sulla posizione del governo rispetto alla guerra in Iran.
Scende il prezzo del petrolio: il brent a 98,5 dollari
Quotazioni del petrolio e del gas in discesa mentre si guarda al piano di un accordo tra Usa e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Il Brent scende sotto i 100 dollari a 98,5 (-5,6%). Il Wti cala del 5% a 87,7 dollari barile. Il prezzo del gas cede il 7,6% sotto i 50 euro (49,95) al megawattora.
Iran: funzionari Pakistan, Teheran ha ricevuto proposta Usa in 15 punti
L'Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta in 15 punti per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra. Lo hanno dichiarato due funzionari pakistani parlando in forma anonima all'Associated Press descrivendo la proposta in termini generali come riguardante l'allentamento delle sanzioni, la cooperazione nucleare civile, una riduzione del programma nucleare iraniano, il monitoraggio da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, i limiti ai missili e l'accesso per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. L'Iran ha insistito sul fatto di non essere impegnato in negoziati con gli Stati Uniti e un portavoce militare ha deriso gli sforzi diplomatici americani.
Teheran smentisce ancora: "Non ci sono colloqui in corso con gli Usa"
Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato a India Today che "non ci sono colloqui o negoziati tra Iran e Stati Uniti" in corso. "Abbiamo avuto un'esperienza davvero catastrofica, direi, con la diplomazia statunitense. Siamo stati attaccati due volte nell'arco di nove mesi, mentre eravamo nel bel mezzo di un processo negoziale per risolvere la questione nucleare. Quindi questo è stato un tradimento della diplomazia", ha aggiunto.
Le richieste iraniane per porre fine alla guerra
Un funzionario americano ha dichiarato al Wall Street Journal che le richieste dell'Iran per un accordo che ponga fine alla guerra sono "ridicole e irrealistiche". Secondo il giornale, le richieste sarebbero state dettate dalle Guardie Rivoluzionarie e includono: la chiusura di tutte le basi americane in Medioriente; il pagamento di un risarcimento per i danni causati dagli attacchi in Iran; un "nuovo regime" nello Stretto di Hormuz, dove l'Iran potrebbe riscuotere pedaggi dalle navi che transitano attraverso la strategica via navigabile, "come fa l'Egitto nel Canale di Suez"; garanzie che la guerra non riprenderà; la revoca di tutte le sanzioni contro l'Iran; e il rifiuto di accettare restrizioni al programma missilistico iraniano, opponendosi del tutto a qualsiasi negoziato su questa possibilità.
Iran: Teheran, almeno 243 fra studenti e insegnanti uccisi da inizio guerra
Almeno 243 fra studenti e insegnanti sono stati uccisi in Iran dallo scoppio della guerra lo scorso 28 febbraio. Lo ha reso noto il ministero dell'Educazione di Teheran citato dai media locali.
Il portavoce iraniano a Trump: "Siete così nei guai che negoziate con voi stessi"
Un portavoce militare iraniano ha deriso i tentativi Usa di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. La notizia è riportata dai media internazionali. "Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. Non mascherate la vostra sconfitta come un accordo. La vostra era di vuote promesse è giunta al termine. I vostri conflitti interni sono arrivati al punto in cui state negoziando con voi stessi?. La nostra prima e ultima parola è stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: qualcuno come noi non scenderà mai a compromessi con qualcuno come voi. Né ora, né mai".
Il Pentagono invia duemila paracadutisti in Medio Oriente
Due funzionari del Pentagono hanno dichiarato al New York Times che il Dipartimento della Difesa statunitense ha ordinato l'invio di circa 2mila paracadutisti dell'82esima Divisione Aviotrasportata in Medio Oriente. Una decisione per fornire al presidente Donald Trump "ulteriori opzioni militari", per una possibile un'invasione di terra dell'Iran o dei suoi alleati, mentre al contempo sta portando avanti i negoziati per porre fine alla guerra.
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