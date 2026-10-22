Stati Uniti e Israele hanno elaborato piani per rinnovare gli attacchi militari contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato americane del 3 novembre: è quanto riporta il New York Times (Nyt). Citando responsabili statunitensi e altre fonti a conoscenza del dossier, il quotidiano afferma che Stati Uniti e Israele hanno intensificato le esercitazioni militari in vista di quella che viene definita "un'operazione breve ma intensa". I possibili obiettivi sono siti energetici iraniani, impianti nucleari, nonché gli arsenali di missili e droni. Il Nyt aggiunge che i comandi militari di Stati Uniti e Israele starebbero valutando anche un'azione contro "Pickaxe Mountain", sito che ospita un complesso nucleare sotterraneo situato a grande profondità. Le raffinerie e le infrastrutture petrolifere, invece, non verrebbero prese di mira, poiché il presidente Usa Donald Trump cercherebbe di evitare ulteriori rincari dei prezzi del carburante.