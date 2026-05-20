L'Iran accusa gli Stati Uniti di tentare di "insabbiare" i propri crimini all'Onu. La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha accusato Washington di "diffondere menzogne, false accuse e disinformazione contro l'Iran e il suo programma nucleare pacifico" in seno al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Gli Stati Uniti "continuano a violare il diritto internazionale attraverso blocchi marittimi illegali e un sostegno incondizionato ai crimini e alle atrocita' del regime israeliano in tutta la regione", ha affermato la missione iraniana all'Onu in un post su X.

"Di fatto, il colpevole e il ladro ora si atteggiano a pubblico ministero e giudice, cercando di insabbiare i propri crimini", ha ancora denunciato la missione. Le critiche di Teheran giungono mentre una risoluzione elaborata dagli Stati Uniti e dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sullo Stretto di Hormuz avrebbe ottenuto il sostegno di circa due terzi degli Stati membri dell'Onu, in vista di una possibile votazione.