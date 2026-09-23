In Cisgiordania coloni mascherati e file di carri armati

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Decine e decine di carri armati, soldati appostati a ogni angolo e check-point a ogni svincolo. Da ieri il governo israeliano ha rafforzato il blocco dell’area tra Ramallah e Nablus dopo che domenica scorsa un cittadino israeliano è stato ucciso nell’insediamento di Neve Tzuf, mentre faceva il bagno in una delle vasche di acqua sorgiva di Ein Riya. L’intera area centrale della Cisgiordania è stata messa a ferro e fuoco proprio nelle stesse ore in cui il segretario generale delle Nazioni Unite An