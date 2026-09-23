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In Cisgiordania coloni mascherati e file di carri armati

Bianca Senatore
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23 settembre 2026 • 19:59

Proprio mentre Guterres rilancia l’accusa di «pulizia etnica» nella West Bank, il governo israeliano rafforza il blocco dell'area tra Ramallah e Nablus. Nuove aggressioni di coloni, questa volta in maschera. Le testimonianze degli attivisti palestinesi 

Proprio mentre Guterres rilancia l’accusa di «pulizia etnica» nella West Bank, il governo israeliano rafforza il blocco dell'area tra Ramallah e Nablus. Nuove aggressioni di coloni, questa volta in maschera. Le testimonianze degli attivisti palestinesi 

Decine e decine di carri armati, soldati appostati a ogni angolo e check-point a ogni svincolo. Da ieri il governo israeliano ha rafforzato il blocco dell’area tra Ramallah e Nablus dopo che domenica scorsa un cittadino israeliano è stato ucciso nell’insediamento di Neve Tzuf, mentre faceva il bagno in una delle vasche di acqua sorgiva di Ein Riya. L’intera area centrale della Cisgiordania è stata messa a ferro e fuoco proprio nelle stesse ore in cui il segretario generale delle Nazioni Unite An

Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.