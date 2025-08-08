"Il gabinetto politico e di sicurezza ha approvato la proposta del primo ministro per la sconfitta di Hamas", ha reso noto l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo una riunione di oltre dieci ore, nelle prime ore del mattino la maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto di guerra israeliano ha detto sì all'operazione proposta dal premier, rifiutando invece l'alternativa immaginata dall'Idf. "Il piano alternativo presentato non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas, nè al ritorno degli ostaggi", ha commentato l'ufficio del primo ministro.

"L'Idf si preparerà a prendere il controllo della città di Gaza, garantendo assistenza umanitaria alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento. La maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto ha ritenuto che il piano alternativo presentato non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas, né al ritorno degli ostaggi", ha concluso.

Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, Eyal Zamir, aveva espresso la sua opposizione all'occupazione della Striscia di Gaza, per timore che possa mettere in pericolo la vita degli ostaggi ancora nella Striscia. Zamir ha poi precisato, durante la riunione, - riporta Channel 12 - che non può esistere "una risposta umanitaria per il milione di persone che sposteremo a Gaza. Sarà tutto estremamente complesso. Propongo di rimuovere l'obiettivo del ritorno degli ostaggi tra gli obiettivi della guerra".