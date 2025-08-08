Respinto il piano alternativo presentato, l’ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che «l’Idf si preparerà a prendere il controllo della città» della Striscia «garantendo assistenza umanitaria» ai civili. Il capo di stato maggiore: “Non esiste una risposta umanitaria per un milione di persone”
Dopo dieci ore di discussione, il gabinetto di guerra israeliano ha approvato la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu di conquistare Gaza City. «L’Idf si preparerà a prendere il controllo della città di Gaza, garantendo assistenza umanitaria alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento», ha reso noto l’ufficio del premier, precisando che «il piano alternativo presentato non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas, né al ritorno degli ostaggi», secondo la maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto. Un alto funzionario ha spiegato che i residenti verranno evacuati verso i campi profughi centrali e altre aree entro il prossimo 7 ottobre.
Netanyahu, intervistato da Fox news prima della riunione, aveva dichiarato che Tel Aviv non intende annettere o governare Gaza, che – ha detto il premier – «vogliamo consegnare alle forze arabe che la governeranno correttamente senza minacciarci».
Contrario al piano, il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, che ha espresso la sua opposizione all’operazione promossa dal premier perché teme possa mettere a rischio gli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas.
PUNTI CHIAVE
07:10
L'obiettivo è evacuare i residenti di Gaza City entro il 7 ottobre
07:00
Approvato il piano di conquista di Gaza City
Hamas: "La popolazione di Gaza continuerà a ribellarsi contro l'occupazione"
Hamas ha respinto il piano di occupare Gaza City, che ha ricevuto il via libera del Gabinetto di sicurezza. In una dichiarazione ha affermato che la popolazione di Gaza "continuerà a ribellarsi contro l'occupazione". E ha aggiunto che "l'espansione dell'aggressione contro il nostro popolo palestinese non sarà una passeggiata".
L'Australia a Israele: "No al controllo militare di Gaza"
L'Australia ha esortato Israele "a non intraprendere questa strada", dopo che il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che Israele intende assumere il controllo militare di Gaza e il suo governo ha espresso il suo sostegno alla presa iniziale della città di Gaza.
"L'Australia invita Israele a non intraprendere questa strada, che non farà che peggiorare la catastrofe umanitaria a Gaza", ha affermato il ministro degli Esteri Penny Wong in una dichiarazione, riferisce The Times of Israel.
Wong afferma che lo sfollamento forzato permanente è una violazione del diritto internazionale e ribadisce gli appelli per un cessate il fuoco, affinché gli aiuti fluiscano senza ostacoli e affinché il gruppo terroristico Hamas restituisca gli ostaggi presi nell'ottobre 2023.
Ufficio Netanyahu: "Cinque principi per la fine della guerra"
"Il gabinetto di sicurezza ha adottato a larga maggioranza i cinque principi per la fine della guerra: smantellamento dell'arsenale di Hamas, ritorno di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti; smilitarizzazione della Striscia di Gaza; controllo della sicurezza da parte di Israele sulla Striscia; istituzione di un'amministrazione civile alternativa, che non sia né Hamas né l'Autorità Palestinese". Lo spiega la nota diffusa dall'ufficio del premier Netanyahu a conclusione della riunione.
L'obiettivo è evacuare i residenti di Gaza City entro il 7 ottobre
Dopo la decisione del gabinetto di sicurezza, un alto funzionario israeliano ha sottolineato che "l'operazione che l'Idf preparerà riguarda solo Gaza City: l'obiettivo è evacuare tutti i residenti della città verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 7 ottobre 2025 (il secondo anniversario dell'attacco di Hamas nel sud di Israele, ndr). Verrà imposto un assedio ai terroristi rimasti nella zona e nel frattempo l'esercito manovrerà dentro la città". Lo riferisce Channel 12.
Approvato il piano di conquista di Gaza City
"Il gabinetto politico e di sicurezza ha approvato la proposta del primo ministro per la sconfitta di Hamas", ha reso noto l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo una riunione di oltre dieci ore, nelle prime ore del mattino la maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto di guerra israeliano ha detto sì all'operazione proposta dal premier, rifiutando invece l'alternativa immaginata dall'Idf. "Il piano alternativo presentato non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas, nè al ritorno degli ostaggi", ha commentato l'ufficio del primo ministro.
"L'Idf si preparerà a prendere il controllo della città di Gaza, garantendo assistenza umanitaria alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento. La maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto ha ritenuto che il piano alternativo presentato non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas, né al ritorno degli ostaggi", ha concluso.
Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, Eyal Zamir, aveva espresso la sua opposizione all'occupazione della Striscia di Gaza, per timore che possa mettere in pericolo la vita degli ostaggi ancora nella Striscia. Zamir ha poi precisato, durante la riunione, - riporta Channel 12 - che non può esistere "una risposta umanitaria per il milione di persone che sposteremo a Gaza. Sarà tutto estremamente complesso. Propongo di rimuovere l'obiettivo del ritorno degli ostaggi tra gli obiettivi della guerra".
Hamas, chiunque governerà Gaza sarà "forza occupante"
Qualsiasi forza costituita con l'obiettivo di governare Gaza sarà considerata come "una forza occupante". È quanto sostiene Hamas, riferisce Haaretz, in merito al piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di assumere il pieno controllo della Striscia.
© Riproduzione riservata