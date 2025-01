Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a discutere del futuro di Gaza e dei palestinesi dopo che nei giorni scorsi ha annunciato un piano per deportarli in Egitto e Giordania, per «ripulire» la Striscia. Una soluzione che aveva definito «temporanea» o «permanente».

Ai giornalisti oggi Trump ha detto: «Quando guardi la Striscia di Gaza, è un inferno da così tanti anni... Ci sono state varie civiltà su quella striscia. Non è iniziato ora. È iniziato migliaia di anni fa e c'è sempre stata violenza associata a questo. Potresti far vivere le persone in aree che sono molto più sicure e forse molto migliori e forse molto più comode».

Alla domanda se questa posizione significhi che non crede più in una soluzione a due stati, Trump ha evitato di rispondere, dicendo che discuterà la questione con il primo ministro Benjamin Netanyahu che sarà in visita alla Casa Bianca «in un futuro non troppo lontano». Il presidente Usa ha detto che discuterà del tema con l’Egitto, ma il presidente Abdel Fattah al Sisi ha già detto di non accettare i rifugiati palestinesi sul suo territorio.

Khamenei: "La piccola Gaza ha messo in ginocchio il regime sionista" "La piccola e limitata Gaza ha messo in ginocchio il regime sionista, armato fino ai denti e pienamente sostenuto dall'America". Lo ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, riferendosi all'accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi entrato in vigore nelle scorse settimane. Parlando nell'Imam Khomeini Hussainia davanti agli ambasciatori dei Paesi islamici in occasione dell'Eid al-Mab'ath, che celebra il giorno in cui il profeta Muhammad è stato scelto come messaggero di Dio, Khamenei è tornato ad attaccare gli Stati Uniti, definendoli "la perfetta descrizione di colonialismo e arroganza nel mondo di oggi" e sostenendo che siano "sotto l'influenza delle principali potenze finanziarie mondiali". La Guida ha poi avvertito il governo di Teheran sul fatto che "dietro i sorrisi" dei funzionari americani si nasconde la loro "natura malvagia, l'inimicizia e i rancori radicati verso la Repubblica islamica", esortando le autorità iraniane ad essere "vigili, ad aprire gli occhi su questi fatti e a stare attenti con chi abbiamo a che fare e con chi parliamo". Continuano le operazioni a Jenin ''Due terroristi palestinesi sono stati uccisi e sei sono rimasti feriti'' nell'operazione 'Muro di Ferro' che le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno conducendo nella città di Jenin, in Cisgiordania. Sono le ultime notizie diffuse dalle Idf. Durante l'operazione, proseguono i militari israeliani, sono stati smantellati 20 ordigni esplosivi e sono stati arrestati quattro sospetti. Rubio a colloquio con re Abdullah II di Giordania Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto un colloquio telefonico con il re giordano Abdullah II due giorni dopo che il presidente Usa Donald Trump ha parlato del possibile trasferimento di 1,5 milioni di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Giordania e all'Egitto. Lo rende noto il Dipartimento di Stato Usa. "Il segretario e re Abdullah hanno discusso dell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, del rilascio degli ostaggi e della creazione di un percorso per la sicurezza e la stabilità nella regione", ha affermato il Dipartimento di Stato in una nota senza menzionare il piano di Trump. "Il segretario Rubio ha ringraziato la Giordania per aver sostenuto l'accordo di cessate il fuoco attraverso il suo ruolo fondamentale nel fornire assistenza umanitaria attraverso il Corridoio del Giordano", ha aggiunto il Dipartimento di Stato. Hamas: il 90 per cento di chi torna a nord non ha casa Circa il 90 per cento degli sfollati di Gaza che tornano nel nord della Striscia non ha una casa in cui stare, ha detto un funzionario di Hamas ai media del Qatar. In un'intervista con il canale Al Araby, il funzionario ha spiegato che i residenti sfollati devono camminare per più di otto chilometri su strade distrutte e che non ci sono risorse disponibili per accoglierli. "Sono arrivate solo 800 tende", ha detto la fonte, non identificata, chiedendo un'urgente ondata di assistenza umanitaria. Mondo Il grande ritorno nella Striscia di Gaza: i palestinesi in viaggio verso casa Presto riaprirà il valico di Rafah Il valico di frontiera di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, sarà operativo a breve, una volta completati i preparativi necessari sul lato palestinese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, in un'intervista all'emittente "Al Qahera News". Abdelatty ha affermato che la creazione di uno Stato palestinese è l'unica garanzia per la sicurezza e la stabilita' sia di Israele che dei paesi limitrofi nella regione. "L'Egitto sta facendo tutto il possibile per facilitare l'ingresso di aiuti umanitari e sanitari nella Striscia, che vengono consegnati a un ritmo accelerato, superando l'obiettivo concordato di 600 camion al giorno", ha affermato Abdelatty. Gli aiuti stanno attualmente entrando attraverso il valico di Kerem Shalom e presto il valico di Rafah sarà operativo una volta completati i preparativi necessari sul lato palestinese, ha affermato. Il capo della diplomazia egiziana ha aggiunto: "Mentre l'Egitto è completamente pronto, la parte israeliana ha causato danni significativi a molte strutture sul lato palestinese del valico. Saranno presenti anche osservatori dell'Unione europea".

© Riproduzione riservata