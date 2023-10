Il mondo ha gli occhi puntati sull’escalation israelo-palestinese che ha portato a centinaia di morti e feriti da entrambe le parti. Sabato mattina intorno alle 7 Hamas ha avviato contro Israele l’operazione «Diluvio al-Aqsa», con il lancio di 5 mila razzi e incursioni di guerriglieri a Sderot, nel sud di Israele. L’attacco è stato rivendicato dal capo di Hamas, Mohammad Deif, mentre Israele ha reagito con un attacco aereo massiccio su Gaza.

10:27 – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dimostrato grande preoccupazione: «Cercheremo di fare in modo che si arrivi a una descalation» ha detto in collegamento con Omnibus su La7. Il titolare della Farnesina ha ricordato che andrà in missione in Egitto l’11 e il 12 e ha auspicato che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e l’Arabia saudita «possano svolgere un ruolo di facilitatori» in un eventuale negoziato tra Israele e Hamas. «Sperando che - ha aggiunto - questi attacchi non allontanino l'Arabia saudita da Israele».

10:25 – Da parte israeliana sono più di 350 le persone morte, tra cui 30 militari, oltre 1800 quelle che sono rimaste ferite, tra cui alcuni in modo grave. Il bilancio dei morti di Gaza è di 256 vittime, 20 minori. Il bilancio dei feriti è di circa 1.800.

10:24 – La Cina è «profondamente preoccupata» per l’escalation «di tensione e violenza tra Israele e Palestina» e chiede a tutte le parti coinvolte di «esercitare calma e moderazione, di cessare il fuoco immediatamente, di proteggere la popolazione civile e di evitare un ulteriore deterioramento della situazione».

Lo si legge in un comunicato diramato oggi dal ministero degli Esteri di Pechino. Secondo la Cina, le violenze delle ultime ore «dimostrano pienamente che la lunga stagnazione del processo di pace è insostenibile».

«La via d’uscita al conflitto israelo-palestinese sta nell'attuazione della soluzione a due Stati e nella nascita di uno Stato palestinese indipendente», afferma la diplomazia cinese, invitando la comunità internazionale a «promuovere quanto prima la ripresa dei colloqui di pace tra Israele e Palestina». «La Cina continuerà a compiere sforzi senza sosta a questo fine», conclude il ministero.

