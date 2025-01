Tre raid aerei hanno colpito la Striscia nella notte. La tregua entrerà in vigore a partire da domenica. Ma slitta la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano per la ratifica dell’accordo

«Israele non fisserà una data per una riunione di gabinetto e governo fino a quando i mediatori non notificheranno che Hamas ha approvato tutti i dettagli dell’accordo», si legge nella nota dell’ufficio di Netanyahu. Ma l’organizzazione palestinese ha fatto sapere ai media che è impegnata a «rispettare l'accordo di tregua». A provocare la crisi sono stati i criteri per selezionare i detenuti palestinesi da liberare in cambio degli ostaggi israeliani. «Contrariamente a una clausola esplicita che dà a Israele il diritto di veto al rilascio di assassini simboli del terrorismo, Hamas vuole dettare i nomi», fa sapere il governo israeliano.

Nella notte tre bombardamenti hanno causato – secondo una fonte medica che ha parlato con Al Jazeera – circa cinquanta morti e decine di feriti.

Il testo integrale dell'accordo Mondo Il testo integrale dell’accordo tra Hamas e Israele Almeno 50 palestinesi uccisi nella Striscia nei raid notturni Sono circa 50 i palestinesi uccisi in diversi raid israeliani che hanno colpito il nord della Striscia di Gaza dall'alba di oggi. È quanto riferisce una fonte medica ad Al-Jazeera. L'intensificarsi dei bombardamenti su Gaza è giunto dopo che i mediatori hanno annunciato il raggiungimento di un accordo su cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. L'entrata in vigore dell'accordo è prevista per domenica. Khamenei rivendica la vittoria palestinese a Gaza "Tutti capiranno che è stata la pazienza del popolo e la fermezza della Resistenza Palestinese e del Fronte di Resistenza a costringere il regime sionista alla ritirata". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, in un messaggio pubblicato su X, dopo l'annuncio dell'accordo per una tregua nella Striscia di Gaza. "Sarà scritto sui libri che una volta c'è stata una folla che ha ucciso migliaia di donne e bambini a Gaza", ha scritto Khamenei, aggiungendo l'hashtag "Gaza è vittoriosa" Slitta la riunione del gabinetto israeliano per la ratifica dell'accordo L'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha accusato il movimento islamista palestinese Hamas di aver fatto marcia indietro su alcuni punti dell'accordo annunciato ieri, creando "una crisi che impedisce il raggiungimento di una soluzione". "Israele non fisserà una data per una riunione di gabinetto e governo fino a quando i mediatori non notificheranno che Hamas ha approvato tutti i dettagli dell'accordo", si legge nella nota dell'ufficio di Netanyahu. Ma l'organizzazione palestinese ha fatto sapere ai media che è impegnata a "rispettare l'accordo di tregua" Almeno 21 morti nei raid notturni a Gaza È di almeno 21 morti il bilancio di tre raid aerei condotti da caccia israeliani nella notte sulla Striscia di Gaza, dopo l'annuncio arrivato nella serata di ieri riguardo al raggiungimento di un accordo tra Hamas e Israele per il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. Almeno 12 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un raid che ha colpito un edificio residenziale vicino a una mosche a Gaza city. Un altro raid ha colpito l'ovest della Striscia uccidendo cinque palestinesi e ferendone altri dieci. Infine quattro persone hanno perso la vita a causa di un raid aereo nel quartiere di Daraj. I dettagli dell'accordo tra Hamas e Israele Mondo Cosa prevede l’accordo tra Hamas e Israele

