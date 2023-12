«La popolazione di Gaza è in grave pericolo», così ha lanciato un allarme il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’agenzia delle Nazioni Unite ha evidenziato che solo 15 ospedali su 36 sono ancora operativi nella Striscia di Gaza, a pieno regime.

Sono necessarie «misure urgenti per alleviare il grave pericolo che affligge la popolazione di Gaza», ha continuato il direttore generale, sottolineando la difficoltà per gli «operatori umanitari di aiutare le persone con ferite terribili, fame acuta e a grave rischio di malattie».

Anche per l’Oms è sempre più difficile fornire medicinali, altra strumentazione medica e carburanti agli ospedali, dove le persone sono sempre più disperate e soffrono la fame. La risoluzione Onu approvata di recente «sembra offrire la speranza di un miglioramento nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza», ha aggiunto Ghebreyesus, ma deve ancora avere un impatto, in base alle testimonianze dell’Oms sul campo. «Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno in questo momento è di un cessate il fuoco per risparmiare ai civili ulteriori violenze e iniziare il lungo cammino verso la ricostruzione e la pace», ha detto.

Ghebreyesus ha sollecitato un intervento dei paesi del Consiglio di sicurezza Onu: «Devono trasformare in realtà con urgenza la risoluzione recente per creare pause nelle ostilità e corridoi umanitari a Gaza». Gli abitanti sono devastati dalla guerra, ricorda il direttore generale, e crescono i pericoli, la cattiva salute, la fame, la sete e la mancanza di rifugi che stanno diventando la norma per milioni di persone.

L’offensiva israeliana

La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito di almeno dieci persone uccise in un attacco vicino all’ospedale al-Amal vicino a Khan Younis, e altre 12 persone ferite. Israele ha allargato il conflitto in Cisgiordania, dove un attacco di droni nel campo profughi di Nur Shams, a est della città di Tulkarem, ha ucciso sei persone.

Israele, che ha annunciato che la «guerra andrà avanti per mesi», sta procedendo invece con l’offensiva via terra nella Striscia di Gaza, concentrandosi sui campi profughi nella parte centrale.

© Riproduzione riservata