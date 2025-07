"La pace non è, purtroppo, oggi, un obiettivo di Putin. Lo dicono i numeri: un milione e 600 mila soldati in campo, più 5 milioni di riserve, un esborso superiore a quello della Guerra Fredda. Un'economia di guerra pianificata", dice in un colloquio con il Corriere della Sera il ministro della Difesa Guido Crosetto. "La pace in Ucraina e Israele non la raggiungeremo da soli, come Occidente - aggiunge - ma con un multilateralismo rinnovato, un'Onu autorevole che imponga il rispetto del diritto internazionale".

E se la Russia attaccasse anche il cuore dell'Europa? "C'è e sta aumentando la paura in molti Stati". "Il diritto internazionale o non vale per nessuno o vale per tutti - prosegue - L'Onu deve trovare la forza per imporre tale assioma. È la prospettiva di Trump anche per la pace in Medio Oriente, ma vanno coinvolti tutti, anche la Cina e i Brics. Io lo predico da due anni. Finlandia, Svezia, per non dire dei Paesi baltici: conoscono bene la Russia e vedono il rischio di una guerra. Non credo che siano tutti improvvisamente impazziti — riflette — Poi, c'è la Germania: il governo uscente era di centrosinistra, aveva la riduzione delle spese militari nel programma, eppure ha cambiato in un giorno la Costituzione".

"L'ho detto chiaramente alle commissioni di Camera e Senato: pensate che la Russia sia un pericolo o no? Pensate che si possa far parte di una organizzazione come la Nato senza che ognuno metta la propria parte o che ci si possa difendere da soli? O partecipi e hai anche i benefici della protezione Nato o decidi di stare fuori. Se l'Italia dovesse difendersi da sola dovrebbe impiegare il 10 per cento, cioè di più che in tutta la Guerra Fredda".