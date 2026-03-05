false false

Ha scelto un post su Truth e il caos mediorientale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per annunciare la sostituzione della segretaria della Sicurezza Interna. Kristi Noem era finita al centro di numerose critiche negli ultimi mesi anche per le vicende legate all’operato degli agenti dell’Ice e alla dura repressione delle proteste di Minneapolis in cui sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco due cittadini statunitensi (Alex Pretti e Renee Good).

«Kristi Noem, che ha servito bene il nostro paese e ha ottenuto numerosi risultati spettacolari (soprattutto al confine!), assumerà l'incarico di Inviato Speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova iniziativa di sicurezza nell'emisfero occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida. Ringrazio Kristi per il suo servizio», ha scritto Trump in un post sul suo social network.

Da giorni, invece, i media riportavano di malumori continui e di una insoddisfazione di come siano state gestite diversi dossier.

Il sostituto

L’annuncio del licenziamento di Kristi Noem è avvenuto solo dopo aver trovato l’intesa per il suo successore. A capo della Homeland security è stato scelto il senatore Markwayne Mullin. «L’illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, diventerà Segretario per la Sicurezza Interna (DHS) degli Stati Uniti, a partire dal 31 marzo 2026», ha annunciato Trump.

