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Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avvertito la popolazione: Mosca prepara un nuovo massiccio attacco contro la rete elettrica del paese. Da giorni esperti e analisti avvertivano che la Russia stava accumulando droni nelle basi di lancio per tornare a colpire centrali e snodi della rete elettrica e ora il presidente ha comunicato che un nuovo attacco è imminente. «Attendo i risultati dei contatti con i partner in merito alla fornitura di sistemi di difesa aerea – ha aggiunto Zelensky