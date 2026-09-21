L’allarme dell’intelligence. «L’attacco russo alla Nato arriverà prima del previsto»

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Non c’era mai stata così tanta preoccupazione in Europa per un potenziale attacco russo probabilmente dai primi mesi dell’invasione dell’Ucraina. Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi dai leader di Polonia e Francia, che hanno parlato di imminenti attacchi russi per mettere alla prova la Nato, lunedì sono stati tre capi di altrettante intelligence europee a riferire le loro preoccupazioni al quotidiano britannico Guardian. In particolare, è Michal Koudelka, capo del BIS, l’intelligence del