Boldrini: «Cuba strangolata. Le sanzioni Usa? Come le bombe»

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«Ricordavo L’Avana come la città della musica, del traffico e dei locali. Oggi è una città spettrale. Per strada ci sono poche auto, la musica non si sente più, la notte è tutto buio. Ci sono i rifiuti lungo le strade e le persone che ci rovistano», spiega, poco dopo il suo rientro in Italia, provata dall’esperienza, la deputata Pd Laura Boldrini, ex presidente della Camera, dal 2021 presidente del Comitato sui diritti umani nel mondo. È rientrata dalla missione “Rotta su Cuba”: con una delegazi