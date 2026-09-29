L’intervista

Boldrini: «Cuba strangolata. Le sanzioni Usa? Come le bombe»

Chiara Sgreccia
29 settembre 2026 • 20:16
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L’ex presidente della Camera di ritorno dall’isola: «Le restrizioni sono una punizione collettiva: ma non si può rimanere a guardare mentre un popolo si spegne»

«Ricordavo L’Avana come la città della musica, del traffico e dei locali. Oggi è una città spettrale. Per strada ci sono poche auto, la musica non si sente più, la notte è tutto buio. Ci sono i rifiuti lungo le strade e le persone che ci rovistano», spiega, poco dopo il suo rientro in Italia, provata dall’esperienza, la deputata Pd Laura Boldrini, ex presidente della Camera, dal 2021 presidente del Comitato sui diritti umani nel mondo. È rientrata dalla missione “Rotta su Cuba”: con una delegazi

Chiara Sgreccia
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Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia