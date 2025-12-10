Il leader pentastellato Giuseppe Conte ha attaccato la debolezza di Bruxelles, già sottolineata dalla linea strategica della Casa Bianca, dichiarando che: "Il governo italiano insieme ai governi europei hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell'Ucraina sulla Russia. L'Europa è completamente disorientata, lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti". Una presa di posizione molto simile era stata espressa dal ministro dei Trasporti Salvini: ""Qualcuno continua a dire dalle parti di Bruxelles ‘vinceremo, vinceremo’. Ma non ci sono riusciti Napoleone e Hitler a mettere in ginocchio la Russia. Quindi io ritengo che prima ci si siede al tavolo e si trova un accordo meglio è per tutti, anche perché, al di là delle centinaia di migliaia di morti che sono il dramma numero uno, questa guerra è già costata 300 miliardi di euro e l'anno prossimo Trump ha già detto ‘io non ci metto più una lira, se volete andare avanti la pagate voi’ e solo all'Europa costerebbe 140 miliardi di euro". Per poi continuare: "Ora chi li mette quei soldi? Io non tolgo soldi alla sanità italiana per fare andare avanti una guerra che è persa”.