Zelensky chiede un cessate il fuoco a partire dal 12 maggio e poi le trattative. Esulta Trump: «Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l'Ucraina»

«Con la fine del cessate il fuoco, le forze armate della federazione Russa hanno continuato l'Operazione militare speciale». Con un breve comunicato il ministero della Difesa russo ha annunciato la ripresa delle operazioni militari sul campo in Ucraina al termine della tregua di tre giorni voluta dal presidente Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni del 80esimo anniversario della sconfitta del nazismo.

La guerra quindi continua mentre lo stesso Putin nella notte ha proposto negoziati diretti per il 15 maggio in Turchia. «Proponiamo alle autorità di Kiev di riprendere i negoziati, interrotti da loro alla fine del 2022. Riprendere il dialogo diretto, e farlo senza alcuna condizione», ha detto il capo del Cremlino. «Vorrei chiedere al presidente turco che conceda la possibilità di tenere questi colloqui in Turchia. Spero che confermi la sua volontà di contribuire alla ricerca della pace in Ucraina. Domani abbiamo in programma una conversazione con il signor Erdogan».

Immediata la risposta del presidente ucraino, Voldoymyr Zelensky. «Il primissimo passo per porre realmente fine a qualsiasi guerra è un cessate il fuoco non ha senso continuare ad uccidere neppure per un solo giorno», ha detto. In tal senso, ha proposto che «la Russia accetti un cessate il fuoco - totale, duraturo e affidabile - a partire da domani, 12 maggio, e l'Ucraina è pronta a incontrarsi».

Esulta Trump

«Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l'Ucraina», ha scritto invece il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth il leader americano. «Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate se questo interminabile bagno di sangue finirà, come si spera», ha continuato, auspicando un «mondo completamente nuovo e molto migliore».

Quindi ha promesso: «Continuerò a lavorare con entrambe le parti per assicurarmi che ciò accada». Dichiarazioni di distensione dopo che nelle ultime settimane dalla Casa Bianca trapelava irritazione per Mosca che cercava di prendere tempo.

Parallelamente alle pressioni del presidente statunitense, anche i leader europei stanno facendo sforzi diplomatici per arrivare alla pace. Ieri il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, e i premier di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk, sono stati in visita a Kiev per partecipare al vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi.

Le parole del pontefice Leone XIV

A pochi giorni dalla sua elezione, Leone XIV si è espresso sulla guerra in Ucraina in occasione del Regina Coeli: «Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino», ha detto il pontefice. «Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura - ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie».

