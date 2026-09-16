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L’estate senza ritorno degli studenti di Gaza

Sara Awad
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16 settembre 2026 • 14:34

La guerra ha disperso una generazione di studenti palestinesi. Chi è riuscito a raggiungere un’università europea può continuare a studiare, ma non sa quando potrà rivedere Gaza e la propria famiglia, mentre tutti i loro coetanei hanno fatto le valigie per tornare dai propri parenti

Anche quest’estate migliaia di studenti in tutta Europa hanno prenotato voli e treni per tornare a casa. Per gli studenti palestinesi di Gaza, invece, tornare non è possibile. Da quando è iniziata la guerra gli studenti universitari palestinesi hanno visto stravolti i propri studi e il proprio futuro. Secondo funzionari palestinesi, tutte le università di Gaza sono state danneggiate o distrutte, lasciando decine di migliaia di giovani senza accesso all’istruzione superiore. Per alcuni studenti,

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Sara Awad è una scrittrice palestinese. I suoi lavori sono stati pubblicati su The Intercept, Al Jazeera English, The New Arab, TRT World, Middle East Eye, Electronic Intifada, Drop Site News, The Independent, Truthout, PRISM e We Are Not Numbers, oltre che sulle testate italiane Domani, Il Manifesto e Kritica e sulla rivista spagnola El Salto. Da sempre interessata a raccontare le esperienze umane e a dare visibilità a storie poco raccontate, si occupa in particolare di questioni sociali, resilienza, identità e speranza nel contesto della guerra e dell’occupazione.