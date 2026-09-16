L’estate senza ritorno degli studenti di Gaza

La guerra ha disperso una generazione di studenti palestinesi. Chi è riuscito a raggiungere un’università europea può continuare a studiare, ma non sa quando potrà rivedere Gaza e la propria famiglia, mentre tutti i loro coetanei hanno fatto le valigie per tornare dai propri parenti

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Anche quest’estate migliaia di studenti in tutta Europa hanno prenotato voli e treni per tornare a casa. Per gli studenti palestinesi di Gaza, invece, tornare non è possibile. Da quando è iniziata la guerra gli studenti universitari palestinesi hanno visto stravolti i propri studi e il proprio futuro. Secondo funzionari palestinesi, tutte le università di Gaza sono state danneggiate o distrutte, lasciando decine di migliaia di giovani senza accesso all’istruzione superiore. Per alcuni studenti,