Il Parlamento europeo chiede all’Egitto di liberare Patrick Zaki e cooperare per il caso di Giulio Regeni, il ricercatore Friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. I parlamentari hanno preso posizione approvando una risoluzione che chiede al paese guidato dal presidente, Abdel Fattah al-Sisi di ristabilire i diritti umani. Tra i firmatari del testo figuran Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd, e il Cinque stelle Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo.

Cosa dice la risoluzione?

Il parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui invita l’Egitto a fermare la repressione contro oppositori politici, sindacalisti e attivisti Lgbt. In particolare, gli europarlamentari «deplorano» il prolungamento della detenzione di Patrick Zaki, e chiedono all’Unione europea una reazione diplomatica «ferma e rapida» contro il suo arresto. Il parlamento europeo è inoltre intervenuto sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito al Cairo a fine gennaio del 2016 e trovato morto dieci giorni dopo.

Gli eurodeputati hanno criticato il tentativo delle autorità egiziane di ostacolare le indagini sulla morte del ricercatore e hanno chiesto all’Unione europea di esortare l’Egitto a collaborare con la procura di Roma inviando gli indirizzi di residenza dei quattro 007 accusati di avere torturato e ucciso Regeni. I membri dell’europarlamento hanno, infine, espresso un «forte sostegno politico e umano alla famiglia di Giulio Regeni per la sua costante e dignitosa ricerca della verità» ricordando inoltre che «la ricerca della verità sul rapimento, sulle torture e sull'omicidio di un cittadino europeo non spetta soltanto alla famiglia, ma è di un dovere imperativo delle istituzioni nazionali e dell'Ue».

«Italia pronta a coinvolgere l’Europa»

La risoluzione approvata oggi dal Parlamento europeo arriva dopo che nel corso della settimana il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha detto di volere coinvolgere l’Unione europea negli sforzi per conoscere la verità sulla morte di Giulio Regeni e per far rilasciare Patrick Zaki. La Commissione europea ha per ora fatto sapere che non risultano contatti tra l’Alto rappresentante pergli affari esteri dell’Ue, Josep Borrell, e il governo italiano su questi temi.

