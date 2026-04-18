Sui profili social ufficiali dell'ayatollah Mojtaba Khamenei è apparso un messaggio in cui la nuova Guida Suprema iraniana, nel ventinovesimo anniversario della fondazione dell'esercito della Repubblica Islamica, loda "l'epopea" creata dalle forze armate di Teheran «affrontando i sinistri piani degli Usa, dei discendenti del tiranno Pahlavi e dei separatisti che desiderano un Iran diviso». «L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran sta ora coraggiosamente difendendo la terra, l'acqua e la bandiera che gli appartengono», ha aggiunto Mojtaba Khamenei, che dalla sua elezione lo scorso 8 marzo, in sostituzione del defunto padre Ali, non è mai apparso in pubblico. Secondo alcune ricostruzioni mediatiche, Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto mutilato e sfigurato nello stesso bombardamento israelo-statunitense nel quale ha trovato la morte il padre. «Così come i droni dell'Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici».