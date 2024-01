Dopo gli attacchi di ieri in Siria e in Iraq, Teheran colpisce la regione del Balochistan, lungo il confine tra i due paesi, dove sono presenti le postazioni del gruppo militante sunnita Jaish al-Adl. Islamabad denuncia l’uccisione di due bambini e il ferimento di tre persone. Sono morte tre persone in un attacco israeliano in Cisgiordania, vicino al campo profughi di Balata. Gli Usa hanno detto di aver colpito quattro missili houthi nel Mar Rosso

l’Iran, dopo aver rivendicato gli attacchi di ieri verso la Siria e l’Iraq, ha lanciato attacchi missilistici in Pakistan, dove avrebbe avuto come obiettivo le postazioni del gruppo militante sunnita Jaish al-Adl, nella provincia del Balochistan, lungo il confine poroso tra i due stati. Il gruppo opera nella provincia sud-orientale iraniana e ha condotto diversi attacchi in Iran.

Islamabad ha denunciato l’uccisione di due bambini e il ferimento di tre persone, e definito gli attacchi una «violazione non provocata» del suo spazio aereo. La preoccupazione, scrive il ministro degli Esteri pakistano, è che «questo atto illegale abbia avuto luogo nonostante l’esistenza di diversi canali di comunicazione tra Pakistan e Iran».

L’attacco in Pakistan, così come quelli condotti in Siria e in Iraq, farebbero parte di una serie di offensive in corso contro il doppio attentato suicida, rivendicato dallo Stato islamico, nella città iraniana di Kerman durante la commemorazione della morte del generale iraniano Qasem Soleimani, uccidendo almeno 84 persone e ferendone almeno 284.

«Le rappresaglie iraniane», scrive il Guardian, «non sembrano avere alcun collegamento diretto con la guerra di Gaza, ma sono arrivate in un momento in cui il conflitto sta già diffondendo instabilità nella regione».

La denuncia dell’Iraq

Dopo la decisione dei Guardiani della rivoluzione di attaccare il Kurdistan iracheno, dove avrebbe colpito una base israeliana di spionaggio «e raduni di gruppi terroristici anti-iraniani nella regione stasera tarda» nell’ambito della sua «lotta al terrorismo», Baghdad ha reagito annunciando di adottare «tutte le misure legali», compresa la «presentazione di una denuncia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

L’Iraq ha condannato fermamente l’aggressione, «contro la sovranità irachena e la sicurezza del suo popolo», con dieci missili balistici che hanno colpito aree civili e provocato vittime civili. È stato inoltre convocato l’ambasciatore iraniano a Baghdad.

Israele-Hamas

L’esercito israeliano ha detto di aver ucciso, nel sud della Striscia di Gaza, Bilal Nofal, responsabile dell’interrogatorio di individui sospettati di svolgere attività di spionaggio contro Hamas. Nofal, scrive Israele, «ha svolto un ruolo nello sviluppo di Hamas» e «la sua eliminazione ha un impatto significativo sulla capacità dell’organizzazione terroristica di sviluppare e migliorare il proprio potenziale».

Tre palestinesi sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani in Cisgiordania, vicino al campo profughi di Balata, a est di Nablus. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa. «Le forze di occupazione israeliane hanno impedito alle squadre di ambulanze della Mezzaluna rossa palestinese di raggiungere il luogo del veicolo bombardato (...) per evacuare i feriti», denuncia l’organizzazione di soccorso che svolge attività umanitaria, aggiungendo: «Gli spari erano diretti contro le nostre squadre».

«Più si protrae il conflitto a Gaza, maggiore è il rischio di un’escalation e di errori di valutazione. Non possiamo vedere in Libano quello che sta succedendo a Gaza. E non possiamo permettere che quello che sta accadendo a Gaza continui», ha scritto su X il segretario delle Nazioni Unite António Guterres.

Nel Mar Rosso

Il Pentagono ha dichiarato di aver colpito per la terza volta obiettivi militari houthi: ieri gli Stati Uniti hanno distrutto quattro missili balistici houthi che, dice il Comando centrale, «rappresentavano una minaccia imminente per le navi» che attraversano il mar Rosso.

L’attacco houthi di ieri ha danneggiato una nave mercantile greca, mentre lunedì ha danneggiato una nave commerciale statunitense, dopo aver mirato una nave militare Usa. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, ha precisato ai giornalisti che l’obiettivo non è di espandere il conflitto ma di «difenderci e contrastarli nel modo appropriato».

La Francia ha specificato di non aver preso parte agli attacchi statunitensi contro gli Houthi nello Yemen, per evitare un’escalation del conflitto nella regione.

