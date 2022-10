La prima ministra britannica Liz Truss ha annunciato oggi le sue dimissioni e ha detto che resterà in carica fino a che non sarà scelto un successo. Truss si era insediata lo scorso 6 settembre dopo aver vinto il congresso del partito Conservatore, innescato dalle dimissioni del suo successore, Boris Johnson. Con 45 giorni in carica, Truss è la prima ministra che ha servito di meno nella storia del Regno Unito.

Truss aveva promesso un programma economico “thatcheriano”, fatto di tagli di tasse, ma la reazione negativa di mercati e le proteste contro gli sconti fiscali destinati soprattutto i più ricchi avevano costretto il suo governo a una serie di umilianti marce indietro.

Nelle ultime settimane, il partito Conservatore è precipitato nei sondaggi e le divisioni al suo interno, già profonde, si sono acuite ancora di più. Ieri, le dimissioni della ministra dell’Interno hanno innescato ulteriori scontri interni al partito che in occasione di una votazione sulle estrazioni di petrolio sono diventate perfino fisiche, con urla e spinte.

Il partito Laburista, guidato dal leader dell’opposizione Keir Starmer, ha chiesto elezioni anticipate. Non è chiaro se adesso i Conservatori organizzeranno un nuovo congresso per eleggere un nuovo leader e un nuovo primo ministro o se riusciranno a trovare altre soluzioni. Sembra invece improbabile che possano concedere nuove elezioni. Il partito è al minimo storico nei sondaggi, ma gode ancora di una netta maggioranza alla Camera dei comuni.

