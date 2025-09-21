false false

Secondo la Bbc il premier britannico Keir Starmer annuncerà nel pomeriggio di domenica 21 settembre riconoscimento dello stato di Palestina, decisione che segna un cambio di rotta nella politica estera del Regno Unito. La mossa arriva a poche ore dall’avvio dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, dove la soluzione dei due Stati sarà al centro del dibattito.

Il riconoscimento, promesso già a luglio in assenza di un cessate il fuoco da parte di Israele, è motivato dal peggioramento della crisi umanitaria a Gaza e dalla continua espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Anche il Portogallo ha confermato che procederà oggi al riconoscimento, così come Francia e Canada si preparano a fare lo stesso. Da Pechino, il ministro degli Esteri Wang Yi ha chiesto un «cessate il fuoco globale» e denunciato che i piani israeliani a Gaza e in Cisgiordania violano il diritto internazionale e minano la prospettiva dei due stati.

Intanto la Striscia resta sotto attacco. Secondo Al Jazeera, almeno quattro palestinesi sono morti in un raid aereo contro un edificio residenziale a Gaza City. Il ministero della Salute locale ha riferito che nella sola giornata di ieri i morti sono stati oltre 60, con più di 200 feriti. Dall’alba di domenica 21 settembre sono almeno 14 le vittime, nove delle quali nella città principale. Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, la guerra ha causato finora oltre 65.200 morti palestinesi, tra cui più di 19mila bambini. Il conflitto è scoppiato dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, in cui sono rimaste uccise 1.219 persone in Israele, per lo più civili. L’esercito israeliano (Idf) ha reso noto che due razzi sono stati lanciati da Gaza verso la città costiera di Ashdod. Uno è stato intercettato dalle difese aeree, mentre il secondo è caduto in un’area aperta senza provocare feriti né gravi danni.

Al Jazeera, 31 palestinesi uccisi dall'alba Sono 31 le vittime palestinesi uccise all'interno delle loro case da stamattina all'alba, di cui 28 a Gaza City. Lo riferisce Al Jazeera. Il più grave, secondo l'emittente araba, è stato l'attacco a un gruppo di abitazioni residenziali nel quartiere di Sabra, contro persone recentemente evacuate dalla zona di Zeitoun mentre l'esercito israeliano avanzava a Gaza City. La stragrande maggioranza delle persone uccise apparteneva alla stessa famiglia. I soccorritori sono riusciti a recuperare i corpi di 14 persone, mentre altre sono ancora intrappolate o disperse sotto cumuli di macerie. Gb, ancora molto distanti da soluzione due stati Il vice primo ministro britannico, David Lammy, ha avvertito che anche con il riconoscimento della Palestina - che Londra si appresta ad annunciare oggi - "siamo ancora molto lontani" dalla soluzione a due Stati. In qualità di ex ministro degli Esteri, Lammy è stato profondamente coinvolto nelle politiche del Regno Unito sul Medio Oriente. Intervenuto in tv a nome del governo, Lammy ha spiegato che la mossa di Londra è una fase di un processo più ampio e non è l'obiettivo finale del Regno Unito.

"I telespettatori sapranno che siamo ancora molto lontani dal riconoscimento di due Stati", ha dichiarato come riporta Sky News, "sanno anche che l'unica prospettiva di pace nella regione e' quella di due Stati ed è per questo che il governo britannico, insieme ad altri, ha voluto mantenere in vita" questa soluzione.

Lammy ha ribadito le richieste del governo britannico affinché gli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas vengano rilasciati e ha ammonito che il gruppo palestinese non potrà avere alcun ruolo nella futura governance della Palestina.

"Stiamo lavorando per riformare l'Autorità nazionale palestinese e dobbiamo mantenere in vita due Stati per i figli di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est", ha aggiunto.

Alla domanda su quale sia il senso del riconoscimento di uno Stato che ancora non esiste, Lammy ha risposto è "parte di un processo di pace". L'ex ministro degli Esteri ha poi sottolineato che i confini devono essere "basati" su quelli stabiliti nel 1967 e con una Gerusalemme condivisa. Lammy ha poi concluso denunciando che azioni come l'attacco di Israele al Qatar hanno reso "molto difficile vedere un cessate il fuoco nelle prossime settimane". Questo, ha fatto notare, insieme ai piani di Israele di sviluppare insediamenti nella Cisgiordania occupata, sono in contrasto con le condizioni che aveva posto Londra per non procedere con il riconoscimento della Palestina. Al Jazeera, 14 morti nella Striscia dall'alba Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche dell'enclave palestinese dove proseguono le operazioni militari israeliane. Secondo le fonti dell'emittente, nove delle 14 vittime si registrano a Gaza City. Arrestata ex parlamentare in Israele, "ha giustificato il 7 ottobre" La polizia israeliana ha arrestato l'ex membro della Knesset Hanin Zoabi con l'accusa di "appartenere a un gruppo terroristico" e "incitamento al terrorismo". Lo riporta il Times of Israel. Zoabi, membro del parlamento israeliano dal 2009 al 2019 per il partito nazionalista palestinese Balad, è nota in Israele per le sue esplicite critiche contro lo Stato. La polizia ha confermato l'arresto di una donna che corrisponde alla descrizione di Zoabi, dopo aver ricevuto lamentele in merito a commenti da lei rilasciati a una conferenza all'estero alcuni mesi fa.

"Dopo aver raccolto prove e verificato con le fonti competenti, è emerso che i suoi commenti sono sospettati di identificazione pubblica con un gruppo terroristico e di incitamento al terrorismo", afferma la polizia in una nota spiegando che l'ex parlamentare sarà interrogata. I media ebraici identificano come causa dell'arresto un discorso pronunciato da Zoabi a Vienna all'inizio di ottobre 2024, in cui affermava che nell'attacco del 7 ottobre 2023, i miliziani di Hamas "non hanno oltrepassato i confini israeliani, ma sono entrati nella loro terra". Idf, lanciati due razzi da Gaza verso Ashdod Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano (Idf), due razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso la città costiera meridionale di Ashdod. L'Idf, riporta il Times of Israel, ha dichiarato che un razzo è stato intercettato dalle difese aeree, mentre il secondo è caduto su un'area aperta. Non ci sono notizie immediate di feriti o danni gravi in seguito all'attacco, che ha fatto suonare le sirene nei quartieri orientali di Ashdod e nelle città vicine. Il lancio di razzi da Gaza, in particolare attacchi a lungo raggio con proiettili multipli, è diventato sempre più raro con il progredire della guerra, con le capacità di lancio del gruppo armato palestinese ostacolate dall'offensiva terrestre delle Idf. Giappone non riconoscerà la Palestina per paura di Trump Il Giappone non riconoscerà uno stato palestinese alla riunione delle Nazioni Unite della prossima settimana, per il timore che questo possa aggravare la situazione in Medio Oriente e danneggiare i suoi legami con gli Stati Uniti, una mossa che un analista ha descritto come "imbarazzante". A riportarlo è il quotidiano giapponese Asahi Shimbun.

Diversi alleati degli Stati Uniti, tra cui Gran Bretagna, Australia, Canada e Francia, hanno dichiarato che sosterranno il riconoscimento formale di uno Stato palestinese durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prossima settimana. Ma la posizione di Tokyo è stata influenzata dagli Stati Uniti, che "hanno espresso la loro opposizione al Giappone in merito alla questione", ha riportato il quotidiano citando fonti governative. Il Giappone sostiene da tempo una soluzione a due Stati che vedrebbe Israele e Palestina coesistere in pace; Tokyo ha inoltre condannato l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra di Gaza e causato la morte di oltre 1.200 persone. La rappresaglia di Israele ha ucciso più di 65.000 persone, per lo più civili, nell'enclave palestinese, secondo il ministero della Salute di Gaza. Giovedì, il ministro degli Esteri giapponese, Takeshi Iwaya, ha affermato che il nuovo attacco israeliano per prendere il controllo completo di Gaza "aggraverà ulteriormente la già grave crisi umanitaria" e potrebbe "minare le fondamenta stesse di una soluzione a due stati". "Esortiamo vivamente Israele ad adottare immediatamente misure concrete per porre fine alla grave crisi umanitaria e a rispettare il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario", ha aggiunto.

Il primo ministro Shigeru Ishiba, che avrebbe dovuto affrontare la situazione a Gaza e promuovere una soluzione a due Stati durante l'incontro alle Nazioni Unite, non dovrebbe partecipare all'evento. Attualmente, circa 150 Paesi riconoscono la Palestina come Stato sovrano. "Trovo la posizione del Giappone imbarazzante", ha affermato un accademico giapponese, che ha chiesto di rimanere anonimo, in quanto consigliere diplomatico del governo. "La decisione di non riconoscere la Palestina è stata quasi certamente una sorta di gesto nei confronti degli Stati Uniti", ha affermato. "La decisione è stata quasi certamente presa dal governo giapponese, preoccupato di non causare ulteriori problemi nelle relazioni con gli Stati Uniti, dato che ci sono già abbastanza questioni commerciali e di sicurezza sotto stress", ha affermato il consigliere. Raid di Israele su Gaza City almeno 4 morti, 60 in 24 ore Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell'aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti. Cina chiede "cessate il fuoco globale" a Gaza Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso al suo omologo marocchino, Nasser Bourita, l'urgenza di promuovere un "cessate il fuoco globale a Gaza" per porre fine il prima possibile all'"attuale catastrofe umanitaria", nel contesto dell'offensiva israeliana contro l'enclave palestinese. "I paesi che hanno un'influenza speciale su Israele devono assumersi seriamente le proprie responsabilità, e anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le agenzie umanitarie devono adempiere ai propri obblighi", ha dichiarato il ministro secondo quanto riportato Xinhua.

I piani israeliani di prendere il controllo di Gaza City e accelerare l'invasione della Cisgiordania "violano gravemente le norme del diritto internazionale", ha insistito Wang, aggiungendo che tali azioni "mettono a repentaglio la 'soluzione dei due Stati' e minano direttamente la stabilità del Medio Oriente". "La storia ha ripetutamente dimostrato che la sicurezza deve essere condivisa. Nessun Paese può costruire la propria sicurezza sull'insicurezza di altri Paesi", ha osservato ancora il ministro, che ha anche chiesto di "raccogliere un maggiore consenso internazionale e di formare una posizione più unitaria" attorno alla "soluzione dei due Stati".

Oltre 70 persone sono state uccise ieri negli attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia, la maggior parte a Gaza City, secondo un bilancio delle vittime compilato negli obitori degli ospedali dai giornalisti di Gaza e condiviso su una piattaforma congiunta. Una commissione indipendente delle Nazioni Unite, relatori per i diritti umani, ong e un numero crescente di Paesi hanno definito l'offensiva militare israeliana contro l'enclave un genocidio, in cui sono già morti oltre 65.200 palestinesi, tra cui più di 19mila bambini. Starmer pronto ad annunciare riconoscimento Palestina Keir Starmer dovrebbe annunciare il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del Regno Unito in una dichiarazione domenica 21 settembre, nel pomeriggio. Lo rivela la Bbc. La decisione arriva dopo che il primo ministro, a luglio, aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe fatto questo passo a settembre, a meno che Israele non avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui l'accettazione di un cessate il fuoco a Gaza e l'impegno a un accordo di pace sostenibile a lungo termine che prevedesse una soluzione a due stati. Fonti governative - riferisce l'emittente pubblica britannica - hanno affermato che la situazione sul campo è peggiorata significativamente nelle ultime settimane. Ed hanno citato immagini che mostrano fame e violenza a Gaza, che il primo ministro aveva già definito "intollerabili". La Bbc ricorda anche l'ultima operazione di terra israeliana a Gaza City, descritta da un funzionario delle Nazioni Unite come "un cataclisma", che ha costretto centinaia di migliaia di persone alla fuga. A fine luglio l'esecutivo si era detto pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non avesse accettato un cessate il fuoco. Tra i fattori chiave in questa decisione anche la continua espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, illegali secondo il diritto internazionale. Per ultimo, il controverso progetto di insediamento E1 che, secondo i critici, metterebbe fine alle speranze di uno Stato palestinese in continuità tra i territori.

