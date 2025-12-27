false false

Nella notte un massiccio attacco russo ha colpito Kiev causando almeno una vittima e 28 feriti. A riferirlo è il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko su Telegram. A perdere la vita è stata una donna di 47 anni nel distretto di Bila Cerkva.

Le truppe russe hanno anche attaccato infrastrutture energetiche e le imprese dell’industria bellica ucraina come rappresaglia per gli attacchi ricevuti sul suo territorio negli ultimi giorni. «In risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in Russia, le Forze armate della Federazione Russa hanno sferrato ieri sera un massiccio attacco con armi a guida di precisione a lungo raggio lanciate da terra, aria e mare, tra cui missili balistici ipersonici Kinzhal e droni, contro infrastrutture energetiche utilizzate per gli interessi delle Forze armate ucraine e le imprese dell'industria della difesa ucraina», ha detto il ministero della Difesa di Mosca in una nota. «Gli obiettivi dell'attacco sono stati raggiunti. Tutti gli obiettivi previsti sono stati colpiti», prosegue la nota.

Le dichiarazioni di Zelensky

«Dalla notte sono stati lanciati quasi 500 droni, un numero significativo di droni shahed e 40 missili, tra cui i Kinzhal», ha fatto sapere, invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «L'obiettivo principale è Kiev: infrastrutture energetiche e civili. Purtroppo, edifici residenziali sono stati colpiti e danneggiati. I soccorritori stanno cercando una persona sotto le macerie di uno di essi. In alcune zone della capitale e della regione non c'è elettricità né riscaldamento. Gli incendi sono attualmente in fase di spegnimento», ha aggiunto.

L’incontro con Trump e il colloquio con i leader Ue

Il prossimo 28 dicembre il presidente ucraino sarà in Florida a Palm Beach per discutere degli ultimi sviluppi nelle trattative di pace insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l'agenda ufficiale del leader americano, pubblicata dalla Casa Bianca, il colloquio bilaterale è previsto alle 15 ora locale (le 21 in Italia) nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago.

Prima della partenza per gli Stati Uniti, Zelensky terrà una videochiamata con alcuni leader Ue, tra cui la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, alla quale non sarà presente il tycoon.

