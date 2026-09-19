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Secondo il Washington Post, nella guerra contro l’Iran sarebbero morti almeno 22 soldati statunitensi, quattro in più rispetto al bilancio ufficiale del Pentagono.

Forti esplosioni sono state udite a Riad dopo che le autorità saudite hanno diramato un’allerta per una «minaccia aerea ostile», la prima nella capitale dall’inizio dell’attuale escalation del conflitto in Yemen. Negli ultimi giorni l’Arabia Saudita è stata più volte presa di mira dagli Houthi, che controllano gran parte dello Yemen e hanno recentemente compiuto nuove avanzate contro il governo riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto da una coalizione guidata da Riad.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato «nei termini più fermi» gli attacchi e ha chiesto agli Houthi di «cessare immediatamente la loro escalation militare».

La nuova fase del conflitto coinvolge anche l’Italia: un attacco Houthi alla base saudita di Ta’if ha colpito un Eurofighter italiano, senza coinvolgere militari. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiesto all’Ue di rafforzare la missione Aspides per proteggere la navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb.

Iran, Turchia revoca licenza a banca Mellat La decisione fa seguito a un provvedimento dell'autorita' di regolamentazione turca nei confronti della banca con sede a Teheran che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano ed e' soggetta a sanzioni di Stati Uniti, Ue e Regno Unito. Secondo OpenSanctions, un database open-source di informazioni su entita' colpite da sanzioni, il governo iraniano e' il maggiore azionista della banca.

Nel revocare la licenza di Banca Mellat, l'autorita' turca ha citato l'articolo 71b della legge bancaria, secondo cui la "prosecuzione dell'attivita'" dell'ente "rappresenta una minaccia per i diritti dei depositanti e dei titolari di fondi di partecipazione, nonche' per la sicurezza e la stabilita' del sistema finanziario".

Banca Mellat e' stata per anni oggetto di sanzioni occidentali a causa delle accuse secondo cui Teheran stava sviluppando armi atomiche sotto la copertura di un programma nucleare civile.

Tali sanzioni erano state revocate nell'ambito di un accordo storico del 2015 tra Teheran e le potenze mondiali volto a limitare le ambizioni nucleari del Paese. Tuttavia, nel maggio 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall'accordo, reimponendo pesanti sanzioni economiche all'Iran.

Banca Mellat e' stata colpita anche da sanzioni statunitensi e dei Paesi del Golfo nel 2019, dopo essere stata indicata come una delle 25 entita' legate ai pasadran.

Il 4 settembre, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla banca d'investimento turca Golden Global Bank per i suoi presunti legami con i pasdaran, nel tentativo di intensificare la pressione finanziaria sull'Iran. Iran: "passava a Israele informazioni su missili", giustiziato L'uomo è accusato i aver passato informazione all'intelligence israeliana durante la "Guerra dei 12 giorni" del giugno 2025. "Hosein Pedaran, che aveva fornito al Mossad informazioni su siti militari iraniani sensibili nella provincia di Isfahan", scrive l'agenzia Mizan. Secondo la ricostruzione della magistratura, l'imputato aveva inizialmente stabilito un contatto con la Cia via Internet per poi rivolgersi al Mossad che gli aveva comunicando con lui tramite WhatsApp.

Pedaran avrebbe trasmesso informazioni riguardanti strutture militari e missilistiche nella citta' di Isfahan, nonche' dati personali e identificativi dei lavoratori, inclusi ruoli professionali, recapiti, interessi personali e altre informazioni private. Secondo Mizan, le strutture sono state poi prese di mira da Israele nel giugno del 2025. Le autorita' hanno inoltre sostenuto che l'uomo giustiziato avesse ricevuto in piu' occasioni pagamenti in euro dall'intelligence israeliana.

Durante la perquisizione dell'abitazione di Pedaran, le autorita' hanno riferito di aver rinvenuto un taccuino contenente informazioni classificate come "altamente riservate" relative ai missili, oltre a diversi dispositivi di archiviazione criptati. Onu, "ferma condanna agli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita" Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) ha condannato "nei termini più fermi" gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al-Jazeera.

In una dichiarazione, il Consiglio ha chiesto agli Houthi di "cessare immediatamente la loro escalation militare".

I membri del Consiglio hanno ribadito la precedente condanna degli attacchi e delle minacce al traffico marittimo nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. L'Unsc ha espresso solidarietà all'Arabia Saudita e ha riaffermato il suo diritto intrinseco all'autodifesa ai sensi del diritto internazionale.

L'organo delle Nazioni Unite ha inoltre ribadito il proprio impegno a favore dell'unità, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Yemen. Iran: Wp, Pentagono ha nascosto numero dei militari Usa morti Più militari americani sono morti in Medio Oriente durante la guerra in corso contro l'Iran di quanti ne abbia resi pubblici il Pentagono. È quanto afferma il Washington Post che cita sei funzionari statunitensi a conoscenza dei dati interni del dipartimento della Difesa relativi alle vittime. Cinque funzionari hanno dichiarato che i militari morti sono almeno 22, ovvero quattro in più rispetto ai 18 indicati nel database pubblico del Pentagono. Un sesto funzionario, che come gli altri ha parlato a condizione di anonimato per poter discutere dei dati, ha affermato che sono 23 i militari americani morti dal 28 febbraio, quando l'amministrazione Trump, in coordinamento con Israele, ha avviato la guerra contro l'Iran. Non tutte le morti non dichiarate sono direttamente riconducibili al conflitto, ma riguardano personale statunitense che si trovava in Medio Oriente mentre erano in corso le ostilità, ha precisato questa fonte. Anche tre contractor americani di stanza nella regione sono morti. Restano poco chiari i dettagli relativi alle morti non dichiarate, tra cui l'identita' dei militari e il momento, le modalita' e il luogo dei decessi. Il Pentagono ha rifiutato di rispondere alle domande sulla discrepanza nei dati. Arabia Saudita: forti esplosioni udite a Riad dopo allerta aerea Forti esplosioni sono state udite a Riad dopo che le autorita' saudite avevano diramato un'allerta aerea, la prima nella capitale dall'intensificarsi dei combattimenti nel vicino Yemen. "La zona e' interessata da una minaccia aerea ostile", si leggeva in un messaggio inviato sui telefoni dei residenti poco prima delle 3 locali, con l'invito a rimanere al chiuso. L'allerta e' stata revocata circa mezz'ora piu' tardi dalla Protezione civile saudita. Negli ultimi giorni l'Arabia Saudita e' stata piu' volte presa di mira dagli Houthi filo-iraniani, che controllano gran parte dello Yemen e hanno recentemente compiuto importanti avanzate contro il governo riconosciuto dalla comunita' internazionale e sostenuto da una coalizione guidata da Riad. E' pero' la prima volta, nell'attuale fase di escalation, che un'allerta aerea viene attivata direttamente nella capitale saudita. Il conflitto in Yemen e' iniziato nel 2014, quando gli Houthi conquistarono Sanaa e altre aree del Paese, spingendo nel marzo 2015 l'Arabia Saudita a guidare un intervento militare a sostegno del governo yemenita. La fragile tregua raggiunta nel 2022 e' crollata a luglio, quando i ribelli hanno sfidato il controllo saudita dello spazio aereo yemenita autorizzando l'atterraggio nel Paese di un aereo iraniano. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, dalla ripresa dei combattimenti all'inizio di settembre almeno 112.000 persone sono state sfollate all'interno dello Yemen e quasi 3.000 hanno trovato rifugio a Gibuti.

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