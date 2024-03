Il capo del Politburo di Hamas, Ismail Haniyeh, sostiene che ci sia «la possibilità di raggiungere un accordo in più fasi se il governo israeliano scende a compromessi». Sono in corso le negoziazioni per raggiungere un'intesa tra Hamas e Israele. La Cisgiordania, prosegue Haniyeh, «viene martirizzata per distrarre» i palestinesi «dal sostenere Gaza. Questa oppressione non avrà successo».