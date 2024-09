Giorno di elezioni in Giordania. Sono circa 5,11 milioni di elettori che si recheranno alle urne oggi, per eleggere i 138 deputati della Camera dei rappresentanti. Si tratta delle prime elezioni che si svolgeranno dopo gli emendamenti alla legge elettorale del 2022.

A contendersi i 138 seggi vi saranno 1.623 candidati tribali, centristi, ma anche islamisti e liberali. Nelle circoscrizioni elettorali nazionali vi sono 25 liste con 686 candidati che si contendono 41 seggi, mentre nelle circoscrizioni locali si trovano 172 liste con 937 candidati in competizione per 97 seggi. I partiti islamisti, in particolare il Fronte d'azione islamico (Iaf), il braccio politico della Fratellanza musulmana e il più grande partito di opposizione, potrebbero capitalizzare la rabbia pubblica diffusa verso Israele per l'operazione nella Striscia di Gaza. Un sondaggio condotto dal Washington Institute for Near East Policy a novembre e dicembre 2023 ha rivelato che l'85 per cento dei giordani ha espresso una visione positiva di Hamas, un dato in netta crescita rispetto al 44 per cento del 2020.