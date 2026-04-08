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La svolta inaspettata è arrivata a meno di due ore dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump. Washington e Teheran hanno accettato una tregua di due settimane in cui lavorare a un accordo definitivo: in questo periodo non ci saranno attacchi e lo Stretto di Hormuz riaprirà sotto la sorveglianza delle forze militari iraniane.

I negoziati inizieranno venerdì a Islamabad: anche Israele ha accettato la proposta pakistana e sospenderà gli attacchi. Prima dell’annuncio, Trump avrebbe sentito ha sentito il premier israeliano Benjamin Netanyahu e Asim Munir, potente numero uno dell'Esercito pakistano.

«Sulla base delle conversazioni con il primo ministro Shehbaz Sharif e il feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan, durante le quali mi hanno chiesto di sospendere la forza distruttiva prevista per stanotte contro l’Iran, e a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran accetti la completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti e l’attacco all’Iran per un periodo di due settimane», ha scritto Trump sul suo social Truth. «Questo sarà un cessate il fuoco bilaterale», ha aggiunto, spiegando di aver accettato la proposta perché «abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo molto avanti nella definizione di un accordo definitivo per una pace di lungo periodo con l’Iran e per la pace in Medio Oriente».

La base di partenza della trattativa sarà un piano in dieci punti presentato dall’Iran. Secondo il presidente americano, «quasi tutti sono stati concordati tra Stati Uniti e Iran, ma un periodo di due settimane permetterà di finalizzare e concludere l’accordo».

Esplosioni nella capitale del Bahrain Stamattina sono state udite delle esplosioni a Manama, capitale del Bahrein, poche ore dopo l'annuncio da parte degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran. "La Protezione Civile ha spento un incendio in una struttura causato dall'aggressione iraniana. Non si segnalano feriti", ha dichiarato il ministero dell'Interno su X. Netanyahu: "Israele sostiene la tregua, ma non include il Libano" "Israele sostiene la decisione del presidente Trump di sospendere i raid contro l'Iran per due settimane a patto che l'Iran apra immediatamente lo Stretto e fermi tutti gli attacchi contro Usa, Israele e paesi nella regione". Così una dichiarazione diffusa su X dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. La dichiarazione puntualizza che "il cessate il fuoco di due settimane non include il Libano" a differenza di quanto era stato annunciato nella notte su X da Shehbaz Sharig, premier del Pakistan, protagonista della mediazione tra Usa e Iran. "Israele sostiene - si legge ancora nella dichiarazione diffusa dall'ufficio di Netanyahu - il lavoro degli Stati Uniti per garantire che l'Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica e terrroristica per l'America, per Israele, i vicini arabi dell'Iran e il mondo". Gli Stati Uniti, conclude il testo, "hanno detto a Israele di essere impegnati a raggiungere nei prossimi negoziati questi obiettivi, condivisi da Usa, Israele, alleati di Israele nella regione". Trump: "Assisteremo nella gestione del traffico di Hormuz" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Usa contribuiranno a gestire l'aumento del traffico nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo che Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. "Gli Stati Uniti d'America daranno una mano a gestire l'aumento del traffico nello Stretto di Hormuz. Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno un sacco di soldi. L'Iran potrà avviare il processo di ricostruzione", ha scritto Trump su Truth. Conferenza stampa congiunta Hegseth-Caine alle 14 Il Pentagono, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha reso noto l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con l'Iran, ha annunciato per la mattinata americana di oggi alle 8 ora locale (le 14 ora italiana) una conferenza stampa del segretario alla Difesa Pete Hegseth e del capo dello stato maggiore congiunto Usa Dan Caine.

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