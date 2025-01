Attacco Usa in Siria: ucciso un dirigente di un gruppo affiliato a al Qaeda

Il 30 gennaio le forze del Comando centrale degli Stati Uniti hanno condotto un attacco aereo di precisione nel nordovest della Siria. L'obiettivo era Muhammad Salah al Zabir, un alto dirigente dell'organizzazione terroristica Hurras al Din, affiliata ad Al-Qaeda, che è stato ucciso. L'attacco aereo - di cui dà notizia lo stesso Comando - "rientra nell'impegno costante del Centcom, insieme ai partner della regione, per interrompere e ridurre gli sforzi dei terroristi volti a pianificare, organizzare e condurre attacchi contro i civili e il personale militare degli Stati Uniti, dei nostri alleati e dei nostri partner in tutta la regione". "Il Centcom continuerà a dare la caccia ai terroristi, a ucciderli o a catturarli e a difendere la nostra patria dai gruppi che tramano per attaccare il personale degli Stati Uniti e degli alleati".