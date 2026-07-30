Tre le persone morte negli attacchi americani della notte, i bombardamenti fanno seguito alla promessa di ritorsioni di Washington. Intercettati all’alba cinque missili iraniani sul territorio giorrdano
Nuova ondata di raid Usa questa notte contro l'Iran, dopo «i tentati attacchi» di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente.
In prospettiva è stato presentato al presidente americano Donald Trump un piano attraverso cui intensificare i bombardamenti nel corso di due settimane e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Mercoledì l'Arabia Saudita ha aumentato il suo coinvolgimento nel conflitto partecipando alle azioni militari Usa sull'Iraq.
Le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver sferrato attacchi "pesanti" contro l'Iran. Il Centcom ha reso noto di aver colpito «decine» di obiettivi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc), in reazione alle azioni iraniane di martedì contro basi statunitensi in Giordania e navi nello Stretto di Hormuz.
Una serie di esplosioni scuote diversi villaggi nel sud del Libano
Una serie di potenti esplosioni hanno scosso diversi villaggi nel Libano meridionale durante la notte: le deflagrazioni sono state udite fino alla città costiera di Tiro. Le forze israeliane hanno organizzato demolizioni controllate nelle città di al Mansouri, Majdal Zoun e Mazraat Buyut al-Siyad dalla mezzanotte all'alba di oggi. Le operazioni sono state accompagnate da intensi bombardamenti di mitragliatrice diretti verso le valli di Wadi al Hujeir e Wadi al Salouqi, secondo quanto riportato dalla Nna. Non ci sono notizie immediate di vittime né dettagli sull'entità dei danni.
Nyt: "L'attacco iraniano su Damietta dimostra la potenza dell'Iran"
Due fonti iraniane hanno riferito al New York Times che l'esplosione avvenuta ieri sera nel porto di Damietta, in Egitto, è stata causata da un attacco di droni. Lo scopo era quello di dimostrare che se l'Iran decidesse potrebbe infliggere danni ancora più gravi all'approvvigionamento energetico e al trasporto marittimo globale. Il giornale americano cita due iraniani che spiegano come l'esplosione sia stata provocata da un attacco con droni, progettato per dimostrare che il trasporto marittimo globale e le forniture energetiche potrebbero subire interruzioni più gravi se l'Iran decidesse di intensificare le ostilità. I due non hanno specificato se l'attacco fosse stato lanciato dall'Iran o da una milizia alleata dell'Iran nella regione, né da dove fosse partito.
Netanyahu: "Trump ha il pieno controllo della guerra con l'Iran"
Benjamin Netanyahu ha affermato che Donald Trump ha il pieno controllo della guerra con l'Iran. In un'intervista ad Abc News, il primo ministro israeliano ha respinto le accuse di aver spinto il presidente degli Stati Uniti a intervenire in guerra, negando inoltre di aver convinto Trump a lanciare una nuova ondata di attacchi dopo il loro incontro di martedì. "No, nessuno dice al presidente Trump cosa fare", ha affermato Netanyahu. Nell'intervista, il primo ministro ha ribadito di ritenere Trump guida della partnership tra Stati Uniti e Israele, definendo il presidente il "partner senior" e se stesso il "partner junior". "Sono il primo ministro di Israele e, quando devo difendere gli interessi e la sicurezza del mio Paese, lo faccio", ha dichiarato Netanyahu. "Ma lo faccio sempre con la piena consapevolezza del ruolo che gli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, che assieme a noi hanno unito le forze contro il nostro nemico comune che vuole distruggerci".
Iran, tre vittime in bombardamenti americani
Tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste uccise e altre due ferite nei raid statunitensi sull'isola di Qeshm, nel sud dell'Iran. "Un attacco americano contro un'abitazione nel quartiere di Chah Tangu, a Qeshm, ha ucciso tre membri della stessa famiglia: il padre, la madre e il figlio di 2 anni", ha scritto Fars su Telegram. "Altri due bambini, di 7 e 9 anni, sono rimasti feriti durante l'attacco e trasferiti in ospedale" si legge ancora.
Giordania, intercettati cinque missili lanciati dall'Iran
Le Forze armate della Giordania hanno annunciato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto cinque missili lanciati dall'Iran nelle prime ore di oggi. Secondo il portavoce delle Forze armate, i radar militari hanno individuato tempestivamente i missili in arrivo, consentendo alle unità di difesa aerea di neutralizzare tutti e cinque i missili prima che raggiungessero i loro obiettivi.
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