L’esercito israeliano ha assediato altri due ospedali a Gaza, secondo quanto riporta la Mezzaluna rossa citata da Reuters, aggiungendo che uno degli sfollati è stato ucciso, colpito in fronte dai militari israeliani. L’Idf si è avvicinato alle aree attorno agli ospedali di Al Amal e Nasser, strutture che si trovano nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

Ospedali sotto assedio

L’esercito israeliano colpisce gli ospedali sostenendo che vengano usati come roccaforte da Hamas, ma sia l’organizzazione di miliziani sia il personale medico negano questa tesi. «Tutte le nostre squadre sono in estremo pericolo al momento e sono completamente immobilizzate», ha scritto in un comunicato la Mezzaluna rossa. Nell’ospedale Al Amal, le forze di difesa israeliane stanno imponendo la completa evacuazione del personale e dei pazienti, anche con l’uso di fumogeni.

Il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui sono almeno 32.226 i palestinesi uccisi dal 7 ottobre, 74.518 i feriti, ha dichiarato che decine tra pazienti e personale medico dell’ospedale di Gaza City Al Shifa sono stati detenuti dalle forze israeliane. La struttura è sotto il controllo dell’Idf, che sostiene di aver arrestato 480 combattenti, da una settimana ed era una delle poche strutture ancora parzialmente funzionanti nella Striscia.

Aiuti umanitari bloccati

Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che si trova ancora in visita in Egitto, ha rinnovato la richiesta che vengano rimossi gli ostacoli imposti da Israele all’ingresso degli aiuti a Gaza. Aveva già denunciato sabato «il dolore» degli abitanti di Gaza, che vivono «un incubo senza fine», per cui aveva ribadito la necessità di «un cessate il fuoco umanitario immediato». «È necessario che Israele rimuova gli ostacoli e le strozzature rimanenti per fornire assistenza», ha aggiunto Guterres.

Il papa: «Gaza soffre tanto»

«Pensiamo a Gaza, che soffre tanto, e a tanti altri luoghi di guerra», ha detto Papa Francesco all’Angelus, in piazza San Pietro, al termine della messa della Domenica delle Palme.

