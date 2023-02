La prima ministra della Moldavia, Natalia Gavrilita, ha annunciato le proprie dimissioni e la caduta dell’intero governo. La premier proporrà al parlamento, controllato da una maggioranza a lei favorevole, un nome per il proprio successore.

Gavrilita, nota per le proprie posizioni pro-europee e antirusse, ha detto in conferenza stampa che nessuno, alla formazione del governo del 2021, si sarebbe aspettato una tale serie di sfide e crisi causate dall’invasione russa dell’Ucraina.

Il contesto

Le dimissioni appaiono strettamente legate a motivi politici interni, quali, come detto dalla premier stessa, la mancanza di supporto nei gangli della politica e della burocrazia moldava.

La guerra in Ucraina ha provocato una crisi energetica nel paese, legata a doppio filo alla crescente inflazione, con il prezzo dell’elettricità triplicatosi dal 2021. Poco prima delle dimissioni, come riferito dall’intelligence ucraina, un missile russo lanciato dal mar Nero era entrato nello spazio aereo moldavo per poi rientrare in quello ucraino.

Non sembra che le dimissioni siano legate a quanto dichiarato dalla dimissionaria Gavrilita questo martedì, in relazione alla «guerra ibrida» che la Russia sta conducendo nel paese.

Le azioni di Mosca nel paese includerebbero i continui attacchi cyber alle istituzioni e alle infrastrutture del paese e la sponsorizzazione di proteste antigovernative.

Le informazioni acquisite dall’intelligence domestica in merito alle azioni sovversive di matrice russa si collegano a quanto detto da Volodymyr Zelensky al Parlamento europeo in merito a un piano russo di occupare anche la Moldavia.

Proprio martedì l’ormai ex premier aveva incontrato Ursula von der Leyen per la stipula di un accordo sugli aiuti europei alla Moldavia, da giungo 2022 paese candidato all’adesione all’Unione.

Il conflitto “congelato”

Parte del territorio della Moldavia, la regione della Transnistria, la regione più a est della Moldavia, è dal 1990 una repubblica indipendente autoproclamata ma senza riconoscimento internazionale.

La regione è popolata da una maggioranza russofona che, nel 1990, organizzò un referendum per decidere sulla secessione dalla Moldavia, vinto dai separatisti (90 per cento dei voti) e supportato da Mosca.

Gli scontri militari che seguirono l’indipendenza e coinvolsero anche forze militari russe terminarono nel luglio 1992 con un cessate il fuoco che portò all’istituzione di una forza di peacekeeping composta da battaglioni russi, moldavi e separatisti.

Il conflitto è tuttora “congelato” poiché non si è mai giunti a una soluzione politica negoziata tra le parti.

© Riproduzione riservata