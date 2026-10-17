Le verità ineludibili sul riarmo

Mosca non vuole trattare: la resa Ue non è un destino

Guido Rampoldi
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17 ottobre 2026 • 21:03
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Papa Leone suggerisce indirettamente agli europei di riallacciare i contatti con lo zar e di restituirgli il ruolo di indispensabile interlocutore. Ma neppure riaccoglierlo nella scena internazionale, oggi convincerebbe Mosca a negoziare un cessate-il-fuoco. Tuttavia nulla per l’Ue è ancora deciso: un programma di riarmo europeo oculato non la metterebbe nella condizione di ignorare le pretese di Washington?

Se non fosse irriguardoso verrebbe da dire: diavolo d’un papa! Uscito tre giorni prima dalla camera operatoria Leone XIV telefona a Vladimir Putin e gli chiede una tregua locale per salvare dallo sterminio per fame i duemila ucraini assediati tra i ruderi di Oleshky. E così suggerisce indirettamente agli europei di riallacciare i contatti con lo zar e di restituirgli il ruolo di indispensabile interlocutore, nel caso con tutta la pompa che Mosca pretende per percepirsi di nuovo come grande poten

Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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