Mosca non vuole trattare: la resa Ue non è un destino

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Papa Leone suggerisce indirettamente agli europei di riallacciare i contatti con lo zar e di restituirgli il ruolo di indispensabile interlocutore. Ma neppure riaccoglierlo nella scena internazionale, oggi convincerebbe Mosca a negoziare un cessate-il-fuoco. Tuttavia nulla per l’Ue è ancora deciso: un programma di riarmo europeo oculato non la metterebbe nella condizione di ignorare le pretese di Washington?

Se non fosse irriguardoso verrebbe da dire: diavolo d’un papa! Uscito tre giorni prima dalla camera operatoria Leone XIV telefona a Vladimir Putin e gli chiede una tregua locale per salvare dallo sterminio per fame i duemila ucraini assediati tra i ruderi di Oleshky. E così suggerisce indirettamente agli europei di riallacciare i contatti con lo zar e di restituirgli il ruolo di indispensabile interlocutore, nel caso con tutta la pompa che Mosca pretende per percepirsi di nuovo come grande poten