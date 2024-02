Sono oltre 400 le persone arrestate in Russia mentre erano riunite per rendere omaggio ad Alaksej Navalny, il celebre oppositore russo morto nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets nel nord della Federazione russa il 16 febbraio. Lo rende noto l’ong Ovd-Info.

Centinaia di russi hanno partecipato alle piccole manifestazioni organizzate in 32 città venerdì e sabato. La maggior parte dei fermi è stata effettuata nelle città principali: nella seconda città più grande della Russia, San Pietroburgo, sono stati più di 200. A Mosca, almeno sei persone sarebbero state condannate a 15 giorni di carcere.

Tra le persone arrestate, anche il sacerdote della Chiesa ortodossa apostolica, indipendente dalla Chiesa ortodossa russa, Grigory Mikhnov-Voitenko, che aveva annunciato sui social la volontà di organizzare una cerimonia commemorativa per il dissidente. Chiuso in una cella di polizia, è stato poi trasferito in ospedale per un ictus, riporta l’ong.

Il corpo del dissidente

Le autorità russe avrebbero rifiutato di restituire la salma alla madre di Navalny, riferisce il team dell’oppositore, perché la causa della morte non è ancora stata accertata. Secondo i suoi collaboratori, sarebbe un tentativo di «coprire le tracce, ecco perché non consegnano il corpo di Aleksej e lo nascondono anche a sua madre», hanno scritto su Telegram, la quale ieri ha ricevuto il documento ufficiale che attesta la morte del figlio alle 14.17 (ora locale).

Le autorità hanno informato il legale di un esame istologico che sarebbe stato fatto sulla salma e che i risultati «dovrebbero essere resi noti la prossima settimana». Ma per Kira Iarmysh, portavoce di Navalny, le autorità russe stanno mentendo e «fanno tutto il possibile per evitare di dover consegnare il corpo».





© Riproduzione riservata