Le istituzioni ucraine e quelle russe riportano due versioni contraddittorie. Il Pentagono conferma che la nave non è affondata e si sta dirigendo verso il porto di Sebastopoli per le riparazioni

Dietro la notizia che riguarda la nave ammiraglia russa Moskva c’è parecchia confusione e le dichiarazioni contraddittorie delle autorità ucraine e russe non aiutano alla comprensione. Una cosa però è certa: la nave militare Moskva ha subìto un incendio a bordo che ha causato diversi danni.

Le due versioni

Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa russo all’interno dell’incrociatore missilistico Moskva è scoppiato un incendio nel deposito munizione e le cause sono ancora in «corso di accertamento». Il personale, comprendente cinquecento militari, sarebbe stato evacuato a bordo di altre navi della flotta russa stanziata nel Mar Nero che si trovavano nelle vicinanze. La nave «non è affondata» assicura la Marina di Mosca e le fiamme sono state domate senza causare danni «all’armamento missilistico principale». Il ministero della Difesa russo ha anche detto che l’ammiraglia sarà trascinata in un porto vicino.

Ma questa versione è molto di versa rispetto a quella riportata dall’esercito ucraino che ha detto, invece, di aver colpito la nave con dei missili Neptune. «Altre navi volevano soccorrerla, ma una tempesta e una potente esplosione di munizioni ha capovolto la nave», die il Comando operativo meridionale ucraino.

La versione degli Stati Uniti

Sulla questione si sono espressi anche gli americani. Il Pentagono smentisce che l’incrociatore missilistico sia stato affondato e attraverso fonti di intelligence ha confermato che è ancora a galla e si sta dirigendo verso il porto di Sebastapoli in Crimea, molto probabilmente per le riparazioni. Tuttavia in un’intervista alla Cnn il portavoce del Pentagono Jonh Kirby non smentisce nessuna delle due versioni: «È possibile che l’incrociatore russo sia stato colpito da un missile, ma può anche essere che sia scoppiato un incendio a bordo a causa di un problema interno», ha detto.

La Moskva

La nave, di epoca sovietica, è entrata in servizio nel 1983 e poi di nuovo nel 2000. È l’ammiraglia della Flotta del Mar Nero della Marina russa, ma vista la sua età di quasi 40 anni le sue condizioni non sono proprio ottimali.

Con il suo danneggiamento i russi perdono anche abbastanza potenziale offensivo. Infatti, la Moskva trasportava a bordo ben 16 missili da crociera e svolgeva anche un ruolo di difesa nei confronti delle altre navi da guerra russe stanziate nel mar Nero.

© Riproduzione riservata