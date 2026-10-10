Il commento

Navi Pillay, il Nobel che mette sotto accusa il potere

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
10 ottobre 2026 • 16:25
Segui Domani su Google

Il riconoscimento alla giurista sudafricana riporta al centro la responsabilità internazionale per i crimini più gravi. Dalle conclusioni dell’inchiesta su Gaza alla crisi del multilateralismo, la pace non può esistere senza una giustizia capace di interrogare anche i potenti

Il Nobel per la pace assegnato il 9 ottobre 2026 a Navi Pillay non è soltanto il riconoscimento di una carriera straordinaria. È una presa di posizione sul significato della legalità internazionale in un tempo nel quale le istituzioni nate per limitare la violenza sono paralizzate dagli Stati più potenti. La motivazione del Comitato norvegese è chiara nel riconoscere alla giurista Pillay «i suoi sforzi a favore della pace e del diritto internazionale». La scelta assume un significato particolare

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE