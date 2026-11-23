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«Operazione esemplare». Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato l'attacco compiuto domenica da droni marini ucraini contro il porto di Bengasi in Libia, dove una nave da guerra russa è stata affondata e un mercantile danneggiato. Si è trattato di un attacco in pieno Mediterraneo, all'interno di un porto di una nazione neutrale, e che si affianca ad altri episodi simili: il cargo russo colpito sabato al largo della Finlandia, i mercantili diretti in Ucraina e colpiti in acq