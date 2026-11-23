Il leader ucraino rivendica l’attacco a due navi russe al porto di Bengasi. Le Nazioni Unite:«Subito un’indagine indipendente». Affondata una delle imbarcazioni: si tratta della Merkury, un moderno vascello da guerra che fu battezzato dallo stesso Putin. Kushner: «Kiev nella Nato? Trump pronto a dare garanzie»
«Operazione esemplare». Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato l'attacco compiuto domenica da droni marini ucraini contro il porto di Bengasi in Libia, dove una nave da guerra russa è stata affondata e un mercantile danneggiato. Si è trattato di un attacco in pieno Mediterraneo, all'interno di un porto di una nazione neutrale, e che si affianca ad altri episodi simili: il cargo russo colpito sabato al largo della Finlandia, i mercantili diretti in Ucraina e colpiti in acq