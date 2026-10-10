Naza, la banalità del male e la crudeltà dell’algoritmo

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Naza mostra come non solo che gli algoritmi possano rendere banale e ordinaria la distruzione di Gaza, ma anche come possano rendere ancora più ostentata e rivendicata la crudeltà di chi la compie. Una crudeltà che lascia il pubblico attonito e interroga la possibilità di continuare a mobilitarsi

Tre giorni: tanto doveva durare la programmazione di Naza, dal 28 al 30 settembre. Sono bastate poche ore per capire che non sarebbero stati sufficienti. Tantissimi volevano vederlo. O forse, più precisamente, volevano esserci, partecipare, testimoniare, impedire che l’attenzione su Gaza si spegnesse. Molti spettatori non avevano bisogno di un documentario per sapere cosa è accaduto dopo il 7 ottobre 2023, né per conoscere la lunga storia precedente. Avevano intuito presto che la risposta israel