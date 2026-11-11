Il genero del tycoon chiama l’europa

Ucraina, Trump ottimista: i suoi emissari da Zelensky e Putin per tentare un patto

Davide Maria De Luca
11 novembre 2026 • 20:29
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Improvviso ottimismo sullo stato dei negoziati al termine del vertice di Abu Dhabi. Witkoff e Kushner oggi riferiscono al Cremlino e poi parlano con il leader di Kiev

Possiamo chiamarla un’accelerata nel processo di pace, anche se dove porterà resta tutto meno che sicuro. Quello che è certo è che gli stessi negoziatori sembrano improvvisamente avere fretta. Dopo la conclusione, ieri, del vertice trilaterale di Abu Dhabi, il primo incontro tra russi, ucraini e americani in nove mesi, gli inviati della Casa Bianca, Jared Kushner e Steve Witkoff, saranno oggi a Mosca per discutere direttamente con Vladimir Putin l’esito della trilaterale negli Emirati Arabi Uni

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.