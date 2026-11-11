Ucraina, Trump ottimista: i suoi emissari da Zelensky e Putin per tentare un patto

Improvviso ottimismo sullo stato dei negoziati al termine del vertice di Abu Dhabi. Witkoff e Kushner oggi riferiscono al Cremlino e poi parlano con il leader di Kiev

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Possiamo chiamarla un’accelerata nel processo di pace, anche se dove porterà resta tutto meno che sicuro. Quello che è certo è che gli stessi negoziatori sembrano improvvisamente avere fretta. Dopo la conclusione, ieri, del vertice trilaterale di Abu Dhabi, il primo incontro tra russi, ucraini e americani in nove mesi, gli inviati della Casa Bianca, Jared Kushner e Steve Witkoff, saranno oggi a Mosca per discutere direttamente con Vladimir Putin l’esito della trilaterale negli Emirati Arabi Uni